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رياضة

الزمالك يكشف إجمالي الديون المستحقة على النادي وخطة حل أزمة خالد بو طيب

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

نادي الزمالك، كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مطالبة القلعة البيضاء السلطات المعنية من أجل الحصول على الموافقة بالسعة الجماهيرية الكاملة لإستاد القاهرة في نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

جدولة مستحقات خالد بو طيب

وبشأن قضية خالد بو طيب، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: أمامنا مسار مهم بشأن إبرام اتفاق تسوية مع خالد بو طيب، ونتواصل حاليا مع محاميه بشأن جدولة الغرامة المستحقة علي الزمالك ودفعها عبر أقساط لرفع إيقاف القيد، ونحن  في انتظار رد اللاعب.

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اتفاق خالد بو طيب وباتشيكو

وتابع: نسعى إلي التوصل إلى اتفاق مع خالد بو طيب قبل فتح باب القيد المقبل، كما نتواصل مع باتشيكو لجدولة غرامته علي الزمالك التي تصل إلى 450 ألف يورو.

سداد ديون نادي الزمالك

وأكد: سددنا 3 ملايين دولار ديونا مستحقة علي النادي ، ضمن القضايا العالقة في الماضي، إلي جانب 500 ألف دولار مستحقات للاعبين.

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ديون نادي الزمالك

وشدد: أن الديون المستحقة علي نادي الزمالك حاليا تصل إلي 500 مليون جنيه.

تدريبات الزمالك مع جوميز

ومن جانبه أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، في تصريحات إذاعية أن زيزو وعواد زملكاوية أكثر من أي شخص آخر، وهما مستمران مع الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات لهما وللنادي.

وأعرب حسين لبيب عن سعادته بتغيير شخصية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقال: هو قائد لهذا النادي ومن أفضل اللاعبين في الكرة المصرية حاليا.

وتابع في تصريحاته، أن أحمد فتوح لاعب مميز للغاية ولكن البيئة الصحيحة لم تكن متوفرة له لنجاحه ودائما نريد كل اللاعبين أن يكونوا مثل فتوح داخل هذا النادي العريق، مشيرا إلى أن أحمد فتوح هو كابتن من كباتن نادي الزمالك، وهو مؤثر داخل وخارج الملعب مع الفريق.

وأضاف: هدف المجلس الحالي هو إصلاح ما أفسده الآخرون، وألعاب الصالات بها العديد من الكوارث في السنوات الماضية

وتابع، أن نتائج ألعاب الصالات حاليا ليست على قدر طموحات مجلس الإدارة الحالي وأيضا على قدر طموحات الجماهير قائلا:" أقدم وعودا لجماهير نادي الزمالك بأن ألعاب الصالات ستكون بشكل مختلف في الموسم المقبل، وأن ما يحدث حاليا هو نتاج لما حدث في السنوات الأخيرة.

وأشار لبيب إلى أن “هناك بعض الأخطاء من مجلس الإدارة الحالي.. بالطبع لن نقول غير ذلك، ونعمل على تفادي تلك الأخطاء في الفترة المقبلة”، مؤكدا أن جوميز غير شكل الفريق 180 درجة وقال:"أشاهد تدريبات الزمالك مع جوميز، وأشعر بأن هناك أمر مختلف داخل الملعب مش شغل معتاد".

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