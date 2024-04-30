دوري أبطال أوروبا، تعادل بايرن ميونخ وريال مدريد 2/2 في ذهاب نصف النهائي
تعادل ريال مدريد مع مضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الأول ملعب "أليانز أرينا".
سجل الهدفين لفريق بايرن ميونخ ليروي ساني في الدقيقة 53 وهاري كين في الدقيقة 57 من ضربة جزاء.
وسجل فينيسيوس جونيورز لاعب ريال مدريد هدفي الملكي في مرمى بايرن ميونخ الألماني بالدقيقة 22 و83 من ضربة جزاء.
وستقام مباراة العودة الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.
بينما يقام نصف النهائي الآخر بين بوروسيا دورتموند الألماني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.
تشكيل بايرن ميونخ ضد ريال مدريد
حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: نصير مزراوي - مين جاي - إيريك داير - جوشوا كيميتش.
خط الوسط: ليون جوريتسكا - لايمار - جمال موسيالا.
خط الهجوم: ليروي ساني - مولر - هاري كين.
تشكيل ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
حراسة المرمى: أندري لونين.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - أنتونيو روديجر - فيرلاند ميندي.
خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام.
خط الهجوم: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور.
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