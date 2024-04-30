لافيينا: اتحاد الكرة ضحك علينا ولبسنا في دوري المحترفين ومش لاقيين رعاة

دوري المحترفين، أكد وائل حبيب مدير الكرة بنادي لافيينا، أن بطولة دوري المحترفين ليست من ضمن قائمة اهتمامات وأولويات مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وظهر ذلك خلال الفترة الأخيرة من عمر البطولة، سواء على مستوى التحكيم أو التنظيم.

وقال وائل حبيب في تصريحات إذاعية: "اتحاد الكرة ضحك علينا قبل الموسم ما يبدأ.. للأسف لبسنا كلنا في دوري المحترفين، قالولنا في رعاة ومشوفناش أي حاجة لحد دلوقتي".

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تأخر الاستعانة بالحكام الدوليين

وأشار وائل حبيب: "اتحاد الكرة شعر متأخر أن هناك بطولة يتم تنظيمها حاليا اسمها دوري المحترفين، وقام بتعيين حكام مميزين كان آخرها أمس محمود البنا، ومن قبل محمد معروف نثق في التحكيم المصري، ولكن لا بد من أن يهتم اتحاد الكرة بمسابقة المحترفين".

علق وائل حبيب مدير الكرة بنادي لافيينا، على خسارة فريقه أمام نظيره فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت عصر أمس الإثنين على ستاد المحلة، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الصعود بدوري المحترفين، والابتعاد نسبيًا عن بطاقة التأهل المباشر إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل.

فريق لافيينا لكرة القدم، فيتو

فرصة التأهل للدوري الممتاز قائمة

وأكد وائل حبيب: "لم نفقد حتى الآن المنافسة على التأهل للدوري الممتاز، لسه أمامنا الطريق مفتوح، ونقدر نخطف البطاقة الثالثة من أجل الظهور في دوري الأضواء والشهرة".

لافيينا ليس امتدادا للأسيوطي

وأضاف حبيب: "فريق لافيينا تم تكوينه منذ ما يقرب من 4 مواسم فقط، وليس امتدادًا لفريق الأسيوطي كما يروج البعض، نادي بيراميدز هو الامتداد الحقيقي لنادي الأسيوطي وليس لافيينا، وتجربة لافيينا فريدة من نوعها، خاصة وأن قائمة الفريق تضم عددًا كبيرا من اللاعبين الصغار والمغمورين".

وأشار مدير الكرة في لافيينا: "الموسم المنصرم فرطنا في الصعود إلى الدوري الممتاز، بسبب نقطة واحدة فقط، ونأمل أن لا يتكرر هذا السيناريو الموسم الجاري، وسنحاول بكل ما أوتينا من قوة خلال المباريات المقبلة، من أجل حجز مقعد في الدوري الممتاز".