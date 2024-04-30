الهلال يفوز على اتحاد جدة ويتأهل لنهائي كأس الملك السعودي

كلاسيكو الاتحاد والهلال، حقق الهلال السعودي فوزا مستحقا على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن نصف نهائي كأس الملك السعودي.

وسجل البرازيلي ميشيل هدف التقدم لصالح الهلال خلال أحداث الشوط الأول التي شهدت طرد سافيتش لاعب وسط الهلال.

وفي الدقيقة 67 تمكن اتحاد جدة من إدراك هدف التعادل، وجاء الهدف الأول للاتحاد بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها عبد الرزاق حمد الله بلمسة من داخل المنطقة وتهز الشباك.

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وفي الدقيقة 81 تمكن سعود عبد الحميد من تسجيل الهدف الثاني للهلال، بعد تمريرة رائعة من مالكوم ويقابلها سعود عبد الحميد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وشهدت المباراة طرد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 42 بعد حصوله على البطاقة الحمراء للخشونة، كما شهدت المباراة 6 بطاقات صفراء بواقع ثلاث بطاقات لكل فريق.

فريق اتحاد جدة السعودي، فيتو

تشكيل الاتحاد أمام الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - سعد الموسى - حسن كادش.

الوسط: أحمد الغامدي - عوض الناشري - نجولو كانتي - فيصل الغامدي- مروان الصحفي

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد

بينما يأتي تشكيل الهلال كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

الوسط: ناصر الدوسرري - روبن نيفيز - ميشال ديلجادو - مالكوم - سافيتش.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيش.

ويشهد الكلاسيكو، غياب أسماء بارزة في كلا الجانبين بسبب الإصابة؛ حيث يفتقد "العميد" لخدمات الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فابينهو للإصابة.

بينما يفتقد "الزعيم" خدمات قائده سالم الدوسري، والبرازيلي لودي للإصابة أيضا.

ويضم فريق اتحاد جدة السعودى المحترف ضمن الدولي المصري أحمد حجازي

كأس الملك، وغاب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، عن المشاركة أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيما خرج من حسابات الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة، بقيادة مارسيلو جاياردو، في مباراة الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد استمرار غيابه عن التدريبات الجماعية لفريق اتحاد جدة.

ويعاني بنزيما من إصابة في عضلة الساق اليسرى، أدت إلى غيابه عن مواجهة الشباب الماضية، والتي خسرها النمور بنتيجة 3-1.

ويتقابل الفائز في النهائي ضد المتأهل من نصف النهائي الآخر بين النصر والخليج.

تأهل الاتحاد والهلال لنصف النهائي

وحجز فريق اتحاد جدة السعودي مقعده فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، بعدما تغلب على نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما تأهل نادي الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على التعاون 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ويدخل الهلال مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما أصبح قريبا من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يبتعد بالصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 28 مباراة حيث فاز في 26 مواجهة وتعادل مرتين دون أن يتلقى أي هزيمة.

فيما يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره بعدما تلقى مؤخرا هزيمة كبيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام ضيفه فريق الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، ضمن مواجهات الجولة 29 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت طلب نادي الاتحاد بشأن تأجيل مباراة الفريق أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن لجنة المسابقات أرسلت خطابًا رسميًا إلى الاتحاد، تضمن رفض الطلب الذي تقدم به النادي، بسبب مشاركة خمسة من لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، الجارية حاليًا في الدوحة العاصمة القطرية.