الترجي يتسلح بطلب خاص للسلطات التونسية قبل مواجهة الأهلي بنهائي أفريقيا

تقدم مسئولو نادي الترجي التونسي، بطلب خاص للسلطات التونسية قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية في عددها اليوم، أن نادي الترجي طالب مسؤولي تونس بالسماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للملعب الأولمبي برادس مستضيف مواجهة الأهلي، مؤكدين أن السلطات التونسية لم تستجب لطلب نادي الترجي التونسي حتى اللحظة، ولا يزال الأمر محل دراسة.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي يوم 18 مايو المقبل في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 25 من نفس الشهر.

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وكان الأهلي نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي مازيمبي الكونغولي، فيما أقصى الترجي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

الأهلي يترقب وصول موافقة رسمية بالسعة الكاملة للجماهير أمام الترجي

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو النادي الاهلي الحصول على السعة الجماهيرية الكاملة فى مباراة الترجي التونسي فى اياب نهائى دوري ابطال افريقيا يوم 25 مايو القادم.

وعلمت فيتو أن الاهلي تحرك بشكل مبكر من اجل الحصول على السعة الجماهيرية الكاملة فى مباراة الاياب بنهائى دوري ابطال افريقيا وجاري التنسيق مع الجهات المعنية.

موعد مباراة الاهلي والاسماعيلي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الاهلي والاسماعيلي فى السابعة مساء غد اأاربعاء.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ونجح النادي الأهلي في معادلة رقم الترجي التونسي القياسي، في دوري أبطال إفريقيا، في عدد اللقاءات بدون هزيمة.

وفاز فريق الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 مساء الجمعة الماضية، في إياب نصف نهائي البطولة.

الأهلي يعادل رقم الترجي

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليعادل رقم الترجي التونسي.

وتلقى الأهلي آخر خسارة له في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو 2022 في نهائي البطولة.

كولر يحطم رقم جوزيه

بينما حطم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.

وسبق أن وصل جوزيه إلى 19 مباراة بدون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.