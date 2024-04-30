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رياضة

تقرير مغربي: عقوبات جديدة ضد اتحاد العاصمة بعد الانسحاب أمام نهضة بركان

اتحاد العاصمة ونهضة
اتحاد العاصمة ونهضة بركان،فيتو

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لتوقيع عقوبات جديدة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد الانسحاب من مباراة الإياب أمام نهضة بركان التي كان مقررا أن تجرى يوم الأحد الماضي في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وأوضحت أن لجنة المسابقات التابعة للكاف تعقد غدا الأربعاء جلسة طارئة للنظر في العقوبات التي سيتم توقيعها على إتحاد الجزائر

وتابعت أنه سيتولى أعضاء لجنة المسابقات دراسة التقارير التي وصلتها من مراقب المباراة والحكم الكونغولي جون جاك ندالا، الذي وثق انسحاب اتحاد الجزائر واحتجاجه على قميص نهضة بركان.

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يذكر أن محكمة التحكيم الدولية " الكاس" رفضت طلب الاتحاد الجزائري حول خسارة الفريق الجزائري في الذهاب

وكان اتحاد العاصمة قد رفض خوض مباراة الإياب ضد نهضة بركان يوم الأحد الماضي، وتم إعلان تأهل الفريق المغربي لملاقاة الزمالك في النهائي.

وستقام مباراة ذهاب النهائي يوم 12 مايو المقبل في المغرب، بينما سيجرى لقاء الإياب في القاهرة يوم 19 من الشهر نفسه.
وفاز نهضة بركان اعتباريا فى مباراة الذهاب التي لم تلعب بنتيجة 3-0، حيث لم تقم مباراة الذهاب الأحد الماضي بملعب "05 جويليه"، بسبب ما عرف إعلاميا بـ"أزمة القمصان"، وأقرت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار الفريق المغربي فائزا بنتيجة (3 – 0) بعدما رفضت لجنة الاستئناف مسبقا قرار الطعن الذي تقدم به الاتحاد الجزائري.

وقرر الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتبار فريق اتحاد العاصمة خاسرا بنتيجة (3 -0) أمام نهضة بركان في مباراة الذهاب التي تم إلغاؤها، مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للنظر فى إمكانية إضافة عقوبات أخرى.

وسيقام النهائي الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو المقبل في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب الإياب في مصر على إستاد القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر المقبل.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وتوج نهضة بركان باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022 بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في نسخة الموسم الماضي.

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