إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي
أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى
وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 اشخاص.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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