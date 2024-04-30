وزير الداخلية: عمال مصر يرسخون بسواعدهم طموحات وآمال الشعب المصرى

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لوزير العمل حسن شحـاتة، بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.

عمال مصر يرسخون بسواعدهم طموحات وآمال الشعب المصرى

وقال وزير الداخلية ؛ نحتفل فى كل عام بتلك المناسبة تأكيدًا على تقديرنا واعتزازنا بالدور الوطنى لعمال مصر الشرفاء، ودورهم فى توطيد مقومات التقدم وركائز البناء،فى كافة المجالات، ويرسخون بسواعدهم ثوابت الإنطلاق لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصرى العظيم فى غدٍ مُفعم بالإنجازات.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لـ محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

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وجاء في البرقية: بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال نبعث لشخصكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات ويُجسد الإحتفال بهذه المناسبة معانى الفخر والاعتزاز بقيمة العمل، كركيزة جوهرية لدفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومُفعم بالآمال والطموحات، فتحيةً لعمال مصر الأوفياء، الذين وهبوا أنفسهم لأجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.





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