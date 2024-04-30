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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق سفاجا

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو

لقى زوجان مصرعهما فيما أصيب طفليهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا - قنا"، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى المشرحة، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

انقلاب سيارة بطريق سفاجا

تلقت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق “سفاجا-  قنا”، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

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وبالانتقال والفحص تبين مصرع “ جابر.أ ” وزوجته “ داليا.ع” وأصيب طفليهما “ خديجة وحمزة ”، تم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى سفاجا  تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.

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وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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