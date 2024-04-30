إبراهيم سعيد مديرا فنيا لفريق نادي مدينة نصر بالقسم الثالث (صور)
أعلن نادي مدينة نصر الصاعد حديثا إلى دوري القسم الثالث في مجموعة القاهرة تعيين إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق مديرا فنيا للفريق.
وكان إبراهيم سعيد تولى سابقا قيادة فريق جولدي بدوري القسم الرابع وفريق المجد السكندري في دوري القسم الثاني.
جدير بالذكر أن إبراهيم سعيد بدأ مسيرته الكروية في النادي الأهلي عام 1998 ثم الاحتراف في إيفرتون الإنجليزي ثم العودة للأحمر مرة أخرى.
ورحل عن الأهلي وانضم إلى الزمالك في عام 2004، بعدها خاض فترة احتراف أخرى في الدوري التركي قبل أن يعود وينضم لصفوف الإسماعيلي عام 2008.
وأنهى إبراهيم سعيد مسيرته ضمن صفوف الاتحاد السكندري في عام 2011.
كما بدأ إبراهيم سعيد مسيرته الدولية مع منتخب مصر في عام 2000 واستمرت حتى 2008، وتوج مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية مرتين في 2006 و2008.
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