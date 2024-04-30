الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إبراهيم سعيد مديرا فنيا لفريق نادي مدينة نصر بالقسم الثالث (صور)

إبراهيم سعيد، فيتو
إبراهيم سعيد، فيتو

 أعلن نادي مدينة نصر الصاعد حديثا إلى دوري القسم الثالث في مجموعة القاهرة تعيين إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق مديرا فنيا للفريق.

وكان إبراهيم سعيد تولى سابقا قيادة فريق جولدي بدوري القسم الرابع وفريق المجد السكندري في دوري القسم الثاني.

 جدير بالذكر أن إبراهيم سعيد بدأ مسيرته الكروية في النادي الأهلي عام 1998 ثم الاحتراف في إيفرتون الإنجليزي ثم العودة للأحمر مرة أخرى.

ورحل عن الأهلي وانضم إلى الزمالك في عام 2004، بعدها خاض فترة احتراف أخرى في الدوري التركي قبل أن يعود وينضم لصفوف الإسماعيلي عام 2008.

Advertisements

وأنهى إبراهيم سعيد مسيرته ضمن صفوف الاتحاد السكندري في عام 2011.

كما بدأ إبراهيم سعيد مسيرته الدولية مع منتخب مصر في عام 2000 واستمرت حتى 2008، وتوج مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية مرتين في 2006 و2008.

إبراهيم سعيد: إمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي أمام مازيمبي

إبراهيم سعيد يزعم: ليفربول مش فارق معاه محمد صلاح والإصابة مترتبة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إبراهيم سعيد الأهلى والزمالك نادي مدينة نصر مدينة نصر الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي

عاطف حنفي: فاركو يعاني من سوء التوفيق ومنحنا الثقة لأحمد خطاب

عضو الإسماعيلي: عودة رباعي الدراويش ستمثل قوة كبيرة أمام الأهلي

حقيقة مفاوضات الرائد السعودي مع شيكابالا

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

هالاند ينفرد، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ35

اشتعال الصراع بين أرسنال ومانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ35

لؤي وائل يتصدر تشكيل المقاولون لمواجهة سموحة في الدوري المصري

ads

الأكثر قراءة

فيتو تكشف أسباب بيان اتحاد الكرة الغامض، وأسرار تنشر لأول مرة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

يعمل لـ 90 يوما فقط وتكلفته 320 مليون دولار.. الميناء الأمريكي العائم لتسريع إدخال المساعدات لغزة (فيديوجراف)

أحمد فتحي يقرر اعتزال كرة القدم وتوديع المستطيل الأخضر

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإسماعيلي بالدوري المصري

منوعات

المزيد

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

يعمل لـ 90 يوما فقط وتكلفته 320 مليون دولار.. الميناء الأمريكي العائم لتسريع إدخال المساعدات لغزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في موسم حصاد القمح، كل ما تريد معرفته عن أحكام زكاة الذهب الأصفر

تفسير رؤية شخص مشهور فى المنام وعلاقته بقدوم السعادة والراحة للأسرة

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads