فيتو تكشف أسباب بيان اتحاد الكرة الغامض، وأسرار تنشر لأول مرة

اتحاد الكرة، بالأمس أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا غامضا وجه خلاله الشكر والتقدير لكافة الشركات الراعية للاتحاد والمنتخبات الوطنية ويقدر ويثمن دور الرعاة مع تأكيده على دعم ومساندة الرعاة الرسميين الذين سلكوا السبل القانونية والشرعية في التعاقد مع الاتحاد بصورة مباشرة مع عدم أحقية أي شركات منافسة لأي من الشركات الراعية في استخدام حقوق الاتحاد ولذا؛ يحتفظ الاتحاد بحقه كاملا في الحفاظ على حقوقه وموارده بكافة الطرق والإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة تلك الشركات في حالة تعديها على أي من تلك الحقوق.



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بيان الاتحاد المصري لكرة القدم



هذا هو ملخص بيان الاتحاد المصري لكرة القدم الذي لم يكشف عن الشركات التي تعدت على حقوق الاتحاد …أين؟ ومتى؟ أو حتى ما هي الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لوقف تلك التعديات بديلا عن إصدار هذا البيان الذي جعل الجميع يخمن عن المقصود في بيان الاتحاد المصري لكرة القدم.



الحقيقة



(فيتو) تكشف حقيقة الأزمة والتي تتلخص في تعدي بعض شركات الاتصالات على حقوق الاتحاد المصري لكرة القدم خلال بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة في يناير الماضي

شركة اتصالات التي تدخل راعيا رئيسيا لاتحاد الكرة فوجئت بأن الشركات المنافسة استغلت الفريق الوطني في دعايتها أثناء بطولة الأمم الإفريقية من خلال وسائل متعددة وأبرزها شركة قامت بتوزيع تي شيرتات المنتخب الوطني مع تعديل في لوجو الاتحاد وأخرى روجت من خلال تي شيرت المنتخب وعليه شعارها دون شعار اتحاد الكرة نفسه فضلا عن الإعلانات التي واكبت البطولة واستغلال نجوم الفريق الوطني الكبار.



وكان على اتحاد الكره منذ البداية أن يحافظ على حقوقه وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لتحديد الشركات التي تخرق التعاقدات وهو أمر في منتهى الأهمية.



جزء أساسي من مشاكل الشركات الراعية خاصة فيما يتعلق بالملابس الرياضية يعود لعدم احترام حقوق تلك الشركات وبالتالي فإنها تدفع في أضيق الحدود نظرا لاختراق حقوقها بشكل مباشر فعندما تتعاقد شركة الملابس مع الاتحاد تجد أن حجم مبيعات تي شيرت منتخب مصر داخل مصر يكاد يكون محدودا لأن سوق التقليد والمصانع المجهولة تصنع نفس التيشرت وتبيعه بمقابل لا يزيد عن 10 % من حق التي شيرت الأصلي والأكثر من ذلك أن هناك من داخل الاتحاد من يروج لهذا في إطار الهدايا والمجاملات حتى لو كانت بمثابة خسارة لاتحاد الكرة.



الشركات الراعية تدفع فلوس وتعاقدات كثيرة حتى تكسب من وراء تلك الرعاية إنما تجد الشركات المنافسة لم تتكبد شيئا وتستغل نفس المنتج فإن هذا كفيل بانصراف تلك الشركات.

