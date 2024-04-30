كأس مصر، اتحاد الكرة يخطر الأندية بموعد قرعة دور الـ 32

قرعة كأس مصر، أخطر اتحاد الكرة رسميا الأندية المشاركة في قرعة دور ال 32 لبطولة كأس مصر الموسم الجاري.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إقامة قرعة دور الـ 32 ببطولة كأس مصر في نسختها بالموسم الحالي 2023 - 2024 لتقام بمقر اتحاد الكرة يوم الخميس المقبل في تمام الثانية ظهرا.

ويحمل الأهلي لقب بطولة كأس مصر في نسختها الماضية بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في مارس الماضي.

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تأجيل المباريات المحلية



من جهة أخرى، أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن هناك بنودا واضحة في لائحة المسابقات بشأن تأجيل المباريات المحلية حال وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي سوف ينتهي يوم 19 مايو، ولكن بعد ذلك سيمتد الموسم في أوروبا لخوض المباريات الدولية.



مؤجلات النادي الأهلي



وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لو قمنا بحساب مواعيد انتهاء الدوري الإنجليزي، مع امتداد الموسم هناك لخوض المباريات الدولية، فسنجد أنه سيمتد حتى بداية شهر يوليو، بالإضافة إلى أن تأجيل المباريات للنادي الأهلي كان بسبب ارتباطاته الكثيرة".

وأضاف: "وضعية البطولات الإفريقية تختلف عن أوروبا في ظل قرب المسافات وقلة عدد ساعات السفر هناك، ولدينا ظروف مختلفة لنا داخل مصر".



موعد معسكر منتخب مصر



وواصل: "تم الاتفاق حول مواعيد معسكرات منتخب مصر، سيتم منحه أسبوع إضافي قبل كل أجندة دولية، والتجمع القادم يوم 27 مايو، والأجندة الدولية تبدأ من يوم 3 إلى 11 يونيو".

قرعة كأس مصر

وأكمل: "سنجري قرعة بطولة كأس مصر بنظامها المعتاد، وأي فريق سوف يقع أمام الأهلي والزمالك فلن يتم إقامة المباريات خلال شهر مايو، وسوف نحدد المواعيد لاحقا، لأننا لن نوقف الدوري من أجل إقامة مباريات الكأس".