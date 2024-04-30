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رياضة

عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة وأحمد دياب لم ينفذ ما وعد به

عفت نصار، فيتو
عفت نصار، فيتو

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن أندية إفريقيا تراجعت كثيرًا أمام الفرق العربية على مستوى البطولات القارية، خصوصًا بعد تصدير المواهب إلى أوروبا، ووجود أكاديميات يديرها أندية أوروبية، وأصبح القارة يتم الاستثمار فيها، لذلك تراجع مستوى فرق القارة السمراء، ولم يكن هناك شكوك مطلقا حول صعود نادي الزمالك.

وقال نصار عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فريق دريمز وصل كثيرا لمرمى الزمالك وكان هناك أخطاء كثيرة ودونجا كان سيئا بسبب التمرير الخاطئ، لكن الحمد لله على الفوز الكبير وتحقيق انتصار بثلاثية نظيفة، لكن الزمالك سيعاني بقوة أمام نهضة بركان والنهائي ذهابا وإيابا لن يكون سهلًا".

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خطورة نهضة بركان 

وأضاف: "فريق نهضة بركان يعتمد على الكرات الثابتة وهي مصدر الخطورة، ويلعب بشكل عنيف، ومباراة الذهاب لن تكون سهلة ولابد من الخروج بنتيجة جيدة، والزمالك يصل كثيرا لمرمى المنافس ولابد من الاستفادة من الفرص المتاحة، وسيف الجزيري أضاع عدة فرص محققة، ولابد من وجود حالة تركيز".

هاني أبو ريدة 

وأكمل: "تتويج الأهلي والزمالك بالبطولات القارية، سيفرق كثيرا في كرة القدم المصرية مع وجود اتحاد كرة جديد، لابد من وجود خطط ومشروعات وان يكون هناك وجوه جديدة، وأتمنى وجود هاني أبوريدة مع مجموعة شباب قادرين على الإدارة الجيدة.. أبوريدة اكتسب خبرات كبيرة بسبب عمله في الاتحادين الدولي والإفريقي على مدار سنوات".

أحمد دياب لم ينفذ وعده

وزاد: "مع احترامي لـ أحمد دياب، فقد وعد بأمور كثيرة لم ينفذها، وأسوأ دوري هو الدوري المصري غير المنتظم وليس لديه ملامح مطلقا، ورغم قيام الكاف بوضع مواعيد بطولاته مبكرًا، وواثق أن الدوري لن يستكمل هذا الموسم، ولماذا لم يلعب الأهلي مؤجلاته بالترتيب؟!".

وواصل: "الأهلي يواجه الإسماعيلي في الدور الثاني ولم ينتهي من مباريات الدور الأول حتى الآن؟!.. ولماذا لا يحضر الجماهير بالعدد كامل بعدما شاهدنا جمهور الاهلي والزمالك كامل العدد في مباريات إفريقيا، وبيراميدز يخسر في بطولات أفريقيا لافتقاده الجماهيرية".

وأضاف: "جماهير الزمالك هي الأكثر حضورًا للمباريات منذ بداية الموسم الجاري، وفقا للأعداد المسموح بحضورها، والتي تساهم في تحفيز اللاعبين بقوة من أجل تحقيق المكاسب، واليوم شاهدت لقاء سيراميكا وفاركو ولم يكن سوى 2 مشجعين فقط".

وأتم: "حمزة المثلوثي يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة ويقدم مستوى مميز، وأتمنى أن يمتلك حسام عبدالمجيد الروح العالية وهو بدأ يتطور، وأتمنى من جوميز الابتعاد عن (التأليف)، ولابد من وجود صانع ألعاب في وسط الملعب يمنح الفريق السيطرة، ومشاركة سامسون رغم تسجيله هدف لم تكن جيدة لأنه بعيد عن لياقته البدنية ولا يؤدي الأدوار الدفاعية.. وأتمنى أن يوفق محمد عواد بعدما قدم مستوى جيد في لقاء دريمز الغاني، وأتمنى ألا ينسي شيكابالا أنه قائد الفريق، بعيدًا عن مشاركته أساسيًا من عدمه، وأن يساند زملائه بشكل قوي بعيدا عن اللعب من عدمه".

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عفت نصار الزمالك أحمد دياب هاني ابو ريدة

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