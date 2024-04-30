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أمير الكويت يغادر بلاده متوجها إلى مصر للقاء السيسي

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يغادر بلاده،فيتو

 غادر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بلاده قبل قليل متوجها إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يقوم بزيارة دولة لجمهورية مصر العربية، وسيتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

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 زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد

ومن جانبه أكد السفير الكويتي لدى مصر غانم الغانم قوله إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد اليوم إلى مصر التي تعد الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي تحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي في مصر.

وشدد على أن الزيارة تؤكد حرص القيادة الكويتية على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميًا ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين.

وأشاد الغانم كذلك بجهود مصر لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة مشيرًا إلى ثقة القطاع الخاص الكويتي بالمناخ الاستثماري في مصر خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن دولة الكويت تحتل مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية في السوق المصرية مما يدلل على ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه السوق.

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