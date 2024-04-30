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حوادث

ضبط 23 سلاحا ناريا وتنفيذ 683 حكمًا قضائيًا متنوعًا فى أسيوط وأسوان ودمياط

أسلحة نارية المضبوطات
أسلحة نارية المضبوطات

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – جنوب سيناء – الإسكندرية)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 

ضبط  23  سلاحا ناريا وتنفيذ 683 حكمًا  قضائيًا متنوعًا فى أسيوط وأسوان ودمياط

 وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 15 قضية حيازة أسلحة نارية ضُبط خلالهم (12 بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- 12 خزينة وعدد من الطلقات).. بحوزة (15 متهما "لـ 10 منهم معلومات جنائية").
 

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وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط  3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 50 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية")، و8 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش- 6 فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ 683 حكما قضائيا متنوعا.

 

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وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو- 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين، و2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

 

وفى مديرية أمن جنوب سيناء؛ ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرة "الهيروين، الهيدرو" بحوزة 7 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

 

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛  ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم  كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس" بحوزة 3 متهمين، و4  قضايا أسلحة نارية وبيضاء ضُبط خلالهم 4 قطع سلاح أبيض  بحوزة 4 متهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

 

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