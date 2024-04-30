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حوادث

ضبط 18 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى فى المحافظات

ضبط 18 مليون جنيه
ضبط 18 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

 واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبى 

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 وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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