الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اقتصاد

هل تواصل أسعار الدواجن الانخفاض في الأسواق الفترة المقبلة؟

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

أسعار الدواجن في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن تباينا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2024، حيث شهدت تحركات سعرية صعودًا وهبوطًا ما بين سعري الـ 73 جنيهًا و82 جنيهًا في المزرعة أي جملة.

سعر كيلو الفراخ الحية ضمن مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض

وتصبح بذلك أسعار الدواجن في السوق أقل من السعر المعلن ضمن مبادرة خفض سعر الفراخ والبيض التي أعلن تطبيقها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في 2 أبريل الجاري، التي حددت سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا.

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سعر الفراخ في الأسواق، فيتو

هل يشهد سعر الدواجن انخفاضات مثل البيض؟

ومع انخفاضات أسعار البيض في الأسواق، يتساءل المواطنون عن هل تشهد أسعار الدواجن انخفاضات جديدة أم تعاود حركة الصعود مرة أخرى؟

أسعار الدواجن شهدت تحركات سعرية بالهبوط والصعود

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن أسعار الدواجن شهدت تحركات سعرية بالانخفاض لمستوى سعري 73 جنيهًا و75 جنيهًا في المزرعة ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى في المزرعة لمعدلات سعرية تراوحت ما بين 80 جنيهًا و82 جنيهًا.

الدكتور عبد العزيز السيد، فيتو

 سعر الدواجن عاد للانخفاض في المزرعة خلال تعاملات يوم الإثنين

وأشار إلى أن أسعار الدواجن عادت لانخفاض في المزرعة خلال تعاملات يوم الإثنين 29 أبريل 2024؛ حيث يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 74 جنيهًا و75 جنيهًا.

وصول سعر الفراخ البيضاء لـ 80 جنيهًا في المزرعة يعد سعرًا مبالغ فيه

وأوضح أن وصول سعر الفراخ البيضاء لمستويات الـ 80 جنيهًا في المزرعة يعد سعرًا مرتفعًا ومبالغ فيه، في ظل انخفاض أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

توقعات باستمرار انخفاض سعر الأعلاف

وأضاف أن سعر العلف وصل  إلى أسعار جيدة، إذ أن بعض الشركات تبيع أعلاف الدواجن بنحو 20500 جنيه للطن، وأخرى تبيع الطن بنحو 21500 جنيه، وهو سعر جيد بعد توالي الانخفاضات في أسعار الأعلاف، ومتوقع استمرار انخفاض سعر الأعلاف.

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن أيضًا خلال الفترة المقبلة

وقال إن أسعار البيض بدأت في التراجع الملحوظ مع التوقعات باستمرار انخفاض السعر خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توقعات بانخفاض أسعار الدواجن أيضًا خلال الفترة المقبلة، لكن في المجمل العام أصبحت المشكلة الحقيقة التي يعاني منها القطاع هي ارتفاع أسعار الكتكوت.

ارتفاع اسعار الكتكوت في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الكتكوت يعد ارتفاعًا غير منطقيًا

وأوضح أن  ارتفاع سعر الكتكوت يعد ارتفاعًا غير منطقيًا، وفي ظل انخفاض أسعار البيض يجب أن يحدث تراجع في سعر الكتكوت، مدعومًا بانخفاض تكلفة الإنتاج، إذ انخفض سعر طن  الذرة الأوكراني ليصل إلى 10800 جنيه.

المطالبة بتحديد السعر العادل لجميع المنتجات 

وتابع: هناك تحركات إيجابية من قبل الحكومة لتوفير العملة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وأيضًا لدينا استقرار في سعر الصرف، الأمر الذي أدي إلى انخفاض أسعار الأعلاف، وعليه فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التحركات الإيجابية من الحكومة، بتحديد السعر العادل لجميع المنتجات حتى يشعر المواطن بالانخفاضات الحقيقة في الأسعار، ومعاقبة المغالين والمتاجرين في قوت الشعب.

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اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن موعد الانخفاض الكبير في اسعار البيض (فيديو)

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3 جنيهات انخفاضًا في أسعار الدواجن، وهذا سعر البيض اليوم الإثنين

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