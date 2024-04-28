رغم تعاقب 5 محافظين.. بورصة الدواجن بالقليوبية "خاوية على عروشها".. خبراء: عدم تطويرها السبب.. والهجان: سنعمل على تفعيلها مجددا

تعد بورصة الدواجن بالقليوبية، إحدى القلاع الكبيرة في مجال صناعة الدواجن التي تحدد سعر البيض والدواجن على مستوى الجمهورية، وأصبحت تلك البورصة الكائنة بمنطقة سندنهور بمدينة بنها على الطريق الزراعي، “خاوية على عروشها” ولا يوجد بها موظفون بعد أن عانت لسنوات عديدة، بسبب الخسائر المتكررة، لأنها تعمل بلائحة داخلية قديمة لم يتم تطويرها.

خسارات فادحة لبورصة الدواجن بالقليوبية

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بعد تلك الخسائر والأوضاع الصعبة لم يبق للموظفين أي عمل فتم توزيعهم على مستوى المحافظة والمديريات المختلفة، وتوقفت المحافظة عن تعيين مدير لبورصة الدواجن منذ سنوات، وبقي ما يقرب 4 أفدنة في واحدة من أفضل المواقع الاستراتيجية بالمحافظة بلا استغلال بالرغم من تعاقب 5 محافظين عليها، آخرهم اللواء عبد الحميد الهجان المحافظ الحالي.

بورصة الدواجن بالقليوبية لا يوجد بها مدير

أوضح مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية، أنه حاليا لا يوجد مدير للبورصة وتم توزيع الموظفين منذ سنوات على الجهات الحكومية المختلفة، وأوكل المحافظ هذا الملف منذ سنوات للسكرتير العام للمحافظة لتطوير بورصة الدواجن.

شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقليوبية غير مفعلة

وأضاف أن‭ ‬شعبة‭ ‬الدواجن بالغرفة التجارية بالقليوبية غير‭ ‬مفعلة‭ ‬حاليا،‭ ‬بعد‭ ‬غلق‭ ‬البورصة،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬تسعيرة‭ ‬رسمية، ولا اهتمام رسمي بتلك الصناعة على مدار سنوات ولا يتم طرح الملف الخاص بها.

سبب غلق البورصة

أكد مسئول شركة لمستلزمات الدواجن بطوخ، إن بورصة الدواجن كان يقتصر دورها على التحصيل خلال السنوات الأخيرة فقط باعتبارها محافظة محورية والتقاء أكثر من محافظة، وتقوم بتحديد سعر الدواجن، مضيفا أنها لم تطور نفسها بالرغم من وجود الكثير من المقترحات بتطويرها وعمل سيستم خاص بها فمع الوقت أهمل دورها وتحول الأمر إلى سياسة العرض والطلب.

سعر البيض والدواجن بالقليوبية

وأضاف أن سعر البيض والدواجن يتحدد وفق لكمية المعروض، الذي يتأثر بدرجة الحرارة العالية وتجعل المربي يتخلص من الدواجن بسرعة، وهو ما نعيشه حاليا حيث وصل سعر الكتكوت إلى 31 جنيها ومن المتوقع نزول أسعار الدواجن إلى 70 جنيها، مؤكدا أن هذا الانخفاض يعقبه ارتفاع كبير.

وأوضح أن مصر كانت حتى 2005 منذ ظهور انفلونزا الطيور تصدر لدول الخليج فحاليا وضع السوق صعب خاصة أنه يوفر عمالة مباشرة وغير مباشر، من محال ومجازر وغيرها.

مشاكل بورصة الدواجن بالقليوبية

في عام 2020 كانت آخر زيارات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان حيث استمع المحافظ إلى المشكلات التي يعاني منها المشروع من الرئيس التنفيذي له والتي تكمن في إيجاد نقطة أمنية بالبورصة وزيادة المبالغ المالية المحصلة من التجار في الكارتة حيث يعمل المشروع بلائحة قديمة جدا لا تفي باحتياجات المشروع مما يعرض المشروع للخسارة المستمرة.

محافظ القليوبية يعد بتطوير غرفة الدواجن

أكد المحافظ أنه سيبذل قصارى جهده لتفعيل بورصة الدواجن مرة أخرى لخدمة المواطنين في القليوبية وباقي المحافظات كما كانت سابقا، لتصبح قبلة لكل التجار وسيتم عمل التيسيرات اللازمة للملتزمين وتفعيل الغرامات على المخالفين ولكن حتى الآن لم يتحرك الملف من مكانه.







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