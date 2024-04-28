أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة البيضاء يرتفع 2077 جنيهًا بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، وتشمل الذرة الصفراء والبيضاء وأعلاف الصويا وعلف الدواجن، بالتزامن مع إعلان الحكومة توالي الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، سعر أعلاف الدواجن، سعر الجلوتين، سعر الجلوتوفيد، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء والبيضاء في السوق المحلي وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الذرة الصفراء والبيضاء في السوق المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق

البداية مع سعر شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، التي سجلت ارتفاعًا قدره 125.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، بلغ متوسط سعر الذرة الصفراء نحو 856.9 جنيه للشيكارة، إذ تتراوح أسعار الذرة الصفراء ما بين 250 جنيه و1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن.

ارتفاع أسعار الذرة البيضاء في الأسواق

كما ارتفعت أسعار الذرة البيضاء بنحو 2077 جنيهًا في الطن بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15888 جنيهًا، لتتراوح أسعار الذرة البيضاء ما بين 6 ألف جنيه و20 ألف جنيه للطن حسب الجودة والنوع.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12400 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12400 جنيه للطن.

وسجل ذرة أوكراني سعر 11200 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

فيما سجلت أسعار أعلاف الصويا تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ بلغ سعر علف صويا 46% نحو 26500 جنيه للطن.

كما بلغ سعر كسب صويا مستورد نحو 26500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 25500 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وعن متوسط أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 23 ألف جنيه للطن، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22600 جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر العلف النامي 21 % نحو 22800 جنيه للطن، متوسط سعر علف بادي نامي نحو 22 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف البياض في الأسواق

أما متوسط أسعار العلف البياض في الأسواق، بلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 18400 جنيه للطن، فيما سجل متوسط سعر علف 17 % نحو 18200 جنيه للطن.

وسجل متوسط سعر بياض 16 % نحو 18 ألف جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 17 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وعن أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، بلغ سعر جلوتين محلي نحو 43500 جنيه للطن، وبلغ سعر الردة نحو 11800 جنيه للطن.

أسعار الجلوتوفيد وكسب العباد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي نحو 11300 جنيه للطن، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة في البورصات العالمية

وعن أسعار الذرة في البورصات العالمية، يبلغ متوسط سعر الذرة البرازيلي نحو 218.7 دولار للطن، ويبلغ متوسط سعر طن الذرة الفرنسي نحو 217.05 دولار.

أسعار فول الصويا في البورصات العالمية

أما أسعار فول الصويا في البورصات العالمية، بلغ متوسط سعر فول الصويا أمريكي نحو 448 دولارًا للطن، بلغ متوسط سعر طن فول الصويا أرجنتيني نحو 290.8 دولارًا.