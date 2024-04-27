رئيس اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ والبيض (فيديو)

أسعار الدواجن والبيض، قال الدكتور ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن: إن هناك انخفاضات في اسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة تصل الي 30% وهو ما انعكس ايجابيا علي السوق الأيام الأخيرة.

سعر كيلو الدواجن

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": سعر كيلو الدواجن حاليا في المزرعة يصل الي 75 جنيها بينما كان يصل في شهر رمضان الماضي الي 101 جنيه أي بإنخفاض 25%.

سعر الدواجن للمستهلك

ولفت: إلي أن سعر كيلو الدواجن يصل الي المواطن بسعر يزيد 8 جنيهات عن المزرعة.

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سعر كرتونة البيض

وأشار إلي أن سعر كرتونة البيض في رمضان الماضي وصل الي 160 جنيها وحاليا السعر وصل الي 130 جنيها.

مرونة اسعار الدواجن والبيض

وتابع:"هناك مرونة في ارتفاع وانخفاض اسعار الدواجن والبيض والمعيار في ذلك العرض والطلب الي جانب اسعار مستلزمات الإنتاج".



أسعار الفراخ والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار



وفيما يخص أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المزارع خارج المبادرة الحكومية



بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع التي لم تطبق المبادرة الحكومية اليوم السبت نحو 83 جنيهًا في المزرعة، وفي المحلات بسعر 93 جنيهًا للمستهلك.

أما سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي؛ فتراوحت اليوم السبت من 88 إلى 89 جنيهًا في المزرعة، بارتفاع جنيهين عن سعره الساابق، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 98 إلى 106 جنيهات للمستهلك.