البطة بـ 420 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن والديك الرومي والحمام في الأسواق

أسعار الدواجن والبط والديك الرومي والسمان والحمام والأرانب في الأسواق، ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق بعد فترة انخفاضات قصيرة، لتعاود أسعار الدواجن لارتفاع، للتخطي سعر المبادرة الحكومية لخفض سعر الدواجن والبيض المعلنة في 2 أبريل الجاري.

فما هي آخر أسعار الدواجن والبط والديك الرومي والسمان والحمام والأرانب في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؟

أسعار الدواجن والبط والديك الرومي والسمان والحمام والأرنب في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن والبط والديك الرومي والسمان والحمام

للإجابة عن هذا السؤال «فيتو» تستعرض أسعار الدواجن ومشتقاتها، سعر الديك الرومي ومشتقاته، سعر البط ومشتقاته، سعر السمان، سعر الحمام، سعر الأرانب، في المحال التجارية والهايبر ماركت والسلاسل الغذائية ؛ في السطور الآتية:

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أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

البداية مع أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية والسلاسل الغذائية التي جاءت كالآتي:

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.4 كيلو نحو 196 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام طازجة وزن كيلو نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج وزن كيلو نحو 136 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبط والديك الرومي والسمان والحمام والأرنب في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

تراوح سعر أوراك دجاج طازجة من 110 جنيهات إلى 135 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه دجاج طازج وزن كيلو من 245 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفراخ طازج نحو 100 جنيه.

بلغ سعر كيلو البانيه نحو 195 جنيهًا.

أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

بلغ سعر الفراخ المجمدة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر أجنحة دجاج طازجة وزن كيلو نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر قوانص دجاج طازجة وزن كيلو نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة دجاج طازجة وزن كيلو نحو 130 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبط والديك الرومي والسمان والحمام والأرنب في الأسواق، فيتو

أسعار الديك الرومي ومشتقاته في المحال التجارية

وعن أسعار الديك الرومي ومشتقاته في المحال التجارية والسلاسل الغذائية التي جاءت كالآتي:

بلغ سعر أوراك رومي طازجة وزن كيلو من 159 جنيهًا إلى 170 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه رومي طازج وزن كيلو نحو 310 جنيهات.

بلغ سعر ديك رومي كامل طازج وزن 10 كيلوات نحو 2000 جنيه.

أسعار الأرانب في المحال التجارية

وعن أسعار الأرانب في المحال التجارية والسلاسل الغذائية التي جاءت كالآتي:

بلغ سعر أرانب طازجة وزن 3 كيلوات نحو 735 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبط والديك الرومي والسمان والحمام والأرنب في الأسواق، فيتو

أسعار البط ومشتقاته في المحال التجارية

وعن أسعار البط و مشتقاته في المحال التجارية والسلاسل الغذائية التي جاءت كالآتي:

بلغ سعر بط كامل طازج وزن 3 كيلوات 420 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك بط طازجة وزن 2 كيلو نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر صدور بط طازجة وزن 2 كيلو نحو 340 جنيهًا.

أسعار الحمام والسمان في المحال التجارية

وعن أسعار الحمام والسمان في المحال التجارية والسلاسل الغذائية التي جاءت كالآتي:

بلغ سعر حمام طازج 2 قطعة نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر سمان استينو طازج 2 قطعة نحو 130 جنيهًا.