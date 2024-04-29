هل انخفضت أسعار البيض في المحال التجارية بعد تراجعها بالمزارع؟

أسعار البيض في الأسواق، سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة في المزارع أي سعر الجملة، لتتراجع سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض إلى 115 جنيهًا في المزرعة.

سعر البيض في المزارع

ووفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة من 114 إلى 115 جنيهًا، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

تطبيق مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه بناءً على تقرير أعده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

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أسعار البيض ضمن مبادرة خفض الأسعار

وعن أسعار البيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في المحال التجارية

فما هي أسعار البيض في المحال التجارية، وهل شهد سعر البيض تراجعات ملحوظة في المحال أم مازال عند نفس معدلاته السعرية؟

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

الإجابات نستعرضها وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث رصدت ارتفاع أسعار البيض مقارنة بسعر المبادرة، وارتفاع سعر البيض بلدي في السوق، حيث جاءت أسعار البيض وفقًا للبوابة الحكومية كالتالي:

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض البلدي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 162.9 جنيه، بارتفاع 2.4 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 125 جنيهًا 195 جنيهًا.

البيض البلدي يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

بلغ متوسط سعر البيض بلدي نحو 5.9 جنيه للبيضة الواحدة، بارتفاع 19 قرشًا عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار البيض البلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات للبيضة.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 159.5 جنيه، بارتفاع 45 قرشًا عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 110 جنيهات 180 جنيهًا.

البيض الأحمر يسجل 6 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأحمر نحو 5.6 جنيه للبيضة الواحدة، بانخفاض 11 قرشًا عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار البيض الأحمر ما بين 4 إلى 6 جنيهات للبيضة.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155.7 جنيه، بانخفاض 2.8 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 110 جنيهات 180 جنيهًا.

البيض الأبيض يسجل 6.5 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.6 جنيه للبيضة الواحدة، بانخفاض 3 قروش عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار البيض الأبيض ما بين 4.25 إلى 6.5 جنيه للبيضة.