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أسعار الدواجن اليوم الإثنين 29-4-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن بالفيوم،
اسعار الدواجن بالفيوم، فيتو

واصلت أسعار الدواجن الانخفاض في أسواق الفيوم، اليوم الإثنين، ليتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء مابين  79  و85  جنيها، وتراوحت أسعار الدواجن البلدي مابين 95 و105 جنيهات،  والدواجن البلدي حشو 85 جنيها، أما سعر الدواجن البيضاء الأمهات فيتراوح ما بين 75 و80 جنيها، وسعر كيلو البط الفرنساوي الابيض 88 جنبها، وبلغ سعر كيلو البط المولر 95 جنيها،  والبط الميسكوفي 135 جنبها،  والبط البلدي 125 جنبها،  والدواجن الرومي البلدي 165 جنيها، والاوز البلدي 145 جنبها،  والارانب البلدي 115 جنيها، وجوز الحمام البلدي 140 جنيها.

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 أسعار مشتقات الدواجن

سعر كيلو البنيه يتراوح ما بين 180 جنيها و185  جنيها حسب الحي الموجود به البائع، والأوراك 95 جنيها،  والهياكل 40 جنبها، والاجنحة 55 جنبها،  وكيلو الدبابيس 135 جنبها، وكيلو الكبد والقوانص 100 جنيها وكبد صافي 115، وكيلو صدور بالعظم 140 جنبها، وكيلو صدور مخلية 170 جنبها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو شيش طاووق 180 جنبها، كيلو ستربس 180 جنيها.

حملات مديرية التموين بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على المخابز في ثلاثة مراكز إدارية "مركز طامية - مركز إطسا – ومركز سنورس"، بهدف ضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، ومنع التصرف في حصص الدقيق المدعم، حتى يصل الدعم إلى المستحقين الحقيقيين.

مخابز مركز طامية

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز، وصاحب مستودع دقيق أهلي، تصرفا في حصص الدقيق المدعم، الممنوع تداوله في الأسواق، كما تم ضبط صاحب مخبز ينتج رغيف أقل من الوزن المقرر، و8 مخابز تخالف المواصفات الخاصة بالرغيف سواء في القطر أو التسوية، كما تم ضبط صاحب مخبز توقف عن الإنتاج دون إخطار الإدارة التموينية التابع لها"  توقف جزئي'، كما تبين أن 6 مخابز تتعامل مع المواطنين بدون يونان صرف، و6 مخابز أخرى لا تطبق معايير النظافة على الأدوات المستخدمة في العجن والتقطيع.

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