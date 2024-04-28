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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه جبل هار دوف

شمال إسرائيل، فيتو
شمال إسرائيل، فيتو

 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد رصد إطلاق صاروخين من لبنان تجاه جبل هارف دوف بالمنطقة الشمالية.

وكان قد كشف وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم الأحد، بهدف تهدئة التوتر بين ميليشيا حزب الله، وإسرائيل، ومنع نشوب حرب.


مقترح فرنسي لتهدئة التوتر بين حزب الله واسرائيل


وقال الوزير الفرنسي بعد زيارة قادته إلى قوات حفظ السلام في الناقورة جنوبي لبنان، "إذا شاهدت الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوبي لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".

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إسرائيل تستعد للحرب ضد حزب الله 


وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان الذي وصل مساء السبت، في وقت بدأ التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية ينذر بالتفجر، فيما زادت إسرائيل وتيرة تهديداتها واستعداداتها للحرب ضد جماعة حزب الله.
 

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الجيش الإسرائيلي لبنان جبل هار دوف إسرائيل حزب الله الناقورة

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