الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بلومبرج: إسرائيل تكثف استعداداتها لحرب شاملة مع حزب الله

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أفادت وكالة  بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تكثف استعداداتها لحرب شاملة محتملة مع " حزب الله"، في ظل تصاعد المخاطر المترتبة على التطورات الجديدة في المواجهة مع إيران وأذرعها.

تدابير لمواجهة الأعمال العدائية

ونقلت الوكالة الأمريكية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب  تقوم حاليا بوضع تدابير لمواجهة الأعمال العدائية  إذا لزم الأمر، تشمل تدريبات عسكرية إضافية للقوات البرية والبحرية والجوية في شمال البلاد.

وقال الجيش في بيان إنه  تم إطلاع القادة المحليين في المنطقة على العمليات، لتسريع الاستعداد لمواصلة القتال"، مبينا أنه "يتم إنشاء منشآت تخزين إضافية لتمكين التعبئة السريعة والواسعة لقوات الجيش الإسرائيلي إلى خط المواجهة".

Advertisements

 

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن "حزب الله من  الأقوى في الشرق الأوسط، ويعتقد أنه يملك حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة، بعضها ذو مدى طويل بما يكفي للوصول إلى أي مكان في إسرائيل تقريبا".

ووفق المسؤول الإسرائيلي، فإنه إذا اندلعت حرب شاملة، فإن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن السيناريو الأساسي هو إطلاق ما يصل إلى 5000 صاروخ يوميا من لبنان، بالإضافة إلى عدة مئات أخرى من قبل وكلاء إيرانيين الآخرين في اليمن والعراق وسوريا".

وذكر المسؤول أنه  من المرجح أن يحاول حزب الله ضرب منشآت البنية التحتية، مثل محطات الطاقة وأنابيب المياه، وكذلك الموانئ البحرية والمطارات ومواقع الاتصالات".

 إسرائيل تستعد لحرب مع حزب الله

ووفق الوكالة فإن إسرائيل  تستعد لحرب مع حزب الله منذ أكثر من 15 عاما، حيث أنشأت هيئة طوارئ وطنية للتنسيق بين الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والوكالات الأخرى، للاستعداد لأي هجوم مفاجئ".

كما لديها خطة معروفة باسم "البوصلة"، وهي وثيقة سرية تحدد قدرات "حزب الله"، والحد الأقصى من الضرر الذي يمكن أن تسببه الهجمات، إلى جانب مخزونات الطوارئ التي ستشتريها إسرائيل استعدادا للحرب، وعمليات الإجلاء المحتملة من المناطق المتضررة.

مسؤول إسرائيلي: حزب الله يمتلك صواريخ طويلة المدى تصل لأي مكان في تل أبيب

مسؤولة أمريكية تحذر حزب الله من توسيع الصراع مع إسرائيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي العراق إيران جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حزب الله

مواد متعلقة

نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية تهدد الشخصيات العامة في إسرائيل

غزوة 5 شوال.. جر إيران إلى حرب دموية يقلص الضغوط على حكومة نتنياهو.. ويستعيد التعاطف الغربى مع تل أبيب

قبل اجتياح رفح، جيش الاحتلال يسحب لواء ناحال من قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

سعر جرام الذهب في مصر مساء الجمعة 26 - 4- 2024 (تحديث لحظي)

مواعيد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

نائب يعلق على ورقة الدكتور غنيم: في منتهى الأهمية وتحتاج إلى حكومة قادرة على التنفيذ

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

مشاهد من حادث انقلاب سيارة بن غفير، والإعلام الإسرائيلي يكشف حالته الصحية (فيديو)

منوعات

المزيد

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

تعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات النادرة

محلب وحفيد الملك فاروق وشخصيات عامة، أبرز المشاركين في كرنفال السيارات الكلاسيكية بوسط القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 26-4-2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

تصل لـ 20.5 جنيه في العلبة.. فروق بين أسعار السجائر الرسمية والسوق (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الويل ومن هم المطففين، محمد سيد طنطاوي يجيب

رد قوي من مفتي الجمهورية على دعوات عدم جواز تحية العلم والسلام الوطني

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية