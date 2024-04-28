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خارج الحدود

فرنسا تقدم مقترحات لتهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

كشف وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم الأحد، بهدف تهدئة التوتر بين ميليشيا حزب الله، وإسرائيل، ومنع نشوب حرب.

 مقترح فرنسي لتهدئة التوتر بين حزب الله واسرائيل

وقال الوزير الفرنسي بعد زيارة قادته إلى قوات حفظ السلام في الناقورة جنوبي لبنان، "إذا شاهدت الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوبي لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".

 اسرائيل تستعد للحرب ضد حزب الله 

وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان الذي وصل مساء السبت، في وقت بدأ التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية ينذر بالتفجر، فيما زادت إسرائيل وتيرة تهديداتها واستعداداتها للحرب ضد جماعة حزب الله.

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إسرائيل حرب في غزة جماعة حزب الله حزب الله ستيفان سيجورنيه

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