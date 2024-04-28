الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدفاع المدني الفلسطيني يعلن انتشال جثامين 13 شهيدا بخان يونس

الدفاع المدني الفلسطيني،
الدفاع المدني الفلسطيني، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن الدفاع المدني الفلسطيني انتشل جثامين 13 شهيدا من حي الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى وقوع إصابتين بمحيط منزل قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34388 شهيدا و77437 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر في القطاع في الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 32 شهيدا و69 مصابا.

Advertisements

ضحايا العدوان في الضفة الغربية

كذلك أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 491 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8480 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الساعات القليلة الماضية 20 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية.

200 يوم من العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأمس، وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ 200.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".

 

أكثر من 1.7 مليون شخص نازح بسبب النزاع في غزة

وقدرت المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".

وشددت على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية، المتمثلة في الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.

وتطرقت بلخي إلى المخاوف الدولية والإقليمية من وقوع المجاعة في قطاع غزة، مضيفة أن المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق هي ما نخشاه حقا.

إجراءات تعسفية من الاحتلال على إدارة النفايات الصلبة في فلسطين.. أزمة متفاقمة بــ رام الله.. ومدينة البيرة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا

سيناتور أمريكي: مصداقيتنا علي المحك بسبب الحرب في غزة

تظاهرة حاشدة في بريطانيا لدعم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ( فيديو)

مسئول قطري يكشف كواليس مفاوضات حرب غزة، ويؤكد: أمريكا طلبت منا إقامة علاقات مع حماس في 2006

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدفاع المدني الفلسطيني خان يونس قطاع غزة غزة مدينة رفح العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

سيناتور أمريكي: مصداقيتنا علي المحك بسبب الحرب في غزة

تظاهرة حاشدة في بريطانيا لدعم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ( فيديو)

شكري يبحث مع ممثل خارجية الاتحاد الأوروبي إنهاء المأساة الإنسانية في غزة

ads

الأكثر قراءة

الكونفدرالية، مصطفى شلبي يحرز هدف الزمالك الثالث في شباك دريمز الغاني

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

زفاف أسطوري في حضن الأهرامات، الملياردير الهندي أنكور جاين يتزوج عارضة الأزياء أريكا هاموند

بعد واقعة اقتحام فيلتها، علا غانم لـ فيتو: سرقة وتدليس وأكبر عملية نصب في حياتي

سعر الدولار في البنك المركزي والمصارف المصرية الأحد 28 أبريل 2024

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

توافد الأقباط علي كنيسة العذراء مريم بالمنصورة للاحتفال وأداء صلوات أحد السعف (صور)

الكونفدرالية، الزمالك يتقدم على دريمز الغاني بثنائية في الشوط الأول (صور)

منوعات

المزيد

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

المزيد
ads

انفوجراف

بحضور زاهي حواس.. ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

ما حكم الحج لمن أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads