تحذير من "العفو الدولية" لبريطانيا بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

قال الرئيس التنفيذي لـ منظمة العفو الدولية ببريطانيا ساشا ديشموك، إن منظمة العفو حذرت الحكومة البريطانية والبرلمان بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في ظل العدوان على قطاع غزة.

وأضاف ساشا أنه يأمل في ألا تعرقل الحكومة البريطانية الإجراءات القضائية المرتبطة بالتحقيق في نوع الأسلحة التي تُصدر إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 34262 شهيدًا و77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وأضافت في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 79 شهيدًا و86 إصابة، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المقابر الجماعية في قطاع غزة

وذكرت تقارير إعلامية، أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) دعت إلى إجراء تحقيق شامل بشأن المقابر الجماعية بالقطاع.

وأضاف البنتاجون أن التقارير عن مقابر جماعية في قطاع غزة مقلقة للغاية وينبغي إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة.

مطالبات فرنسية أمريكية لإجراء تحقيق حول المقابر الجماعية بقطاع غزة

كما طالبت الحكومة الفرنسية، في بيان صادر عنها الخميس، بضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ملابسات المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمعي ناصر والشفاء الطبيين بقطاع غزة.

ومن جانبه، دعا البيت الأبيض إلى إجراء تحقيق في التقارير الواردة بشأن المقابر الجماعية المكتشفة بمستشفيين في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى يجرون اتصالات مع مسئولين إسرائيليين بشأن التقارير المزعجة عن العثور على مقابر جماعية في قطاع غزة.

وتابع سوليفان في مؤتمر صحفي "تلك التقارير مزعجة للغاية، لقد كنا على اتصال على مستويات متعددة مع الحكومة الإسرائيلية، نريد إجابات، نريد أن نفهم بالضبط ما حدث بالمجمع الطبي".

المقابر الجماعية في مجمع ناصر

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن التقارير التي تحدثت عن اكتشاف مقابر جماعية داخل قطاع غزة مثيرة للقلق.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "طلبنا من إسرائيل مزيدا من الوضوح والمعلومات بشأن ما يثار عن اكتشاف مقبرة جماعية في غزة"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تواصل العمل بشأن المساعدات مع شركائها بالمنطقة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بـ قطاع غزة قد كشف عن أرقام صادمة بشأن الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي تحول إلى مقبرة جماعية يضم عشرات من الشهداء بنيران الاحتلال.