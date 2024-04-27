ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8 آلاف و480 منذ 7 أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8480 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الساعات القليلة الماضية 20 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية.

200 يوم من العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأمس، وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ200.

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وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".

وقدرت المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".

وشددت على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية، المتمثلة في الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.

وتطرقت بلخي إلى المخاوف الدولية والإقليمية من وقوع المجاعة في قطاع غزة، مضيفة أن المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق هي ما نخشاه حقا.

العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 34356 شهيدا و77368 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ولفتت صحة غزة خلال بيانها إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع في الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 51 شهيدا و75 مصابا.