سيناتور أمريكي: مصداقيتنا علي المحك بسبب الحرب في غزة

تساءل السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين اليوم الأحد، عما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقيم بشكل صحيح ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي أم لا.

وأضاف السيناتور هولين بحسب رويترز: "هناك شكوكا جدية على نزاهة العملية في إدارة بايدن بشأن مراجعة ما إذا كانت حكومة نتنياهو تلتزم بالقانون الدولي في غزة".

وتابع "القرار بشأن الالتزام بالقانون الدولي هو قرار واقعي وقانوني، ولا ينبغي تجاهل الحقائق والقانون لتحقيق نتيجة سياسية محددة سلفا، ومصداقيتنا على المحك بسبب هذه الحرب".

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مذكرة تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي

وفي وقت سابق، أصدر مسؤولون في الخارجية الأمريكية مذكرة أكدوا فيها انتهاك إسرائيل تعهداتها والقانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في قطاع غزة.

يشار إلى أنه بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير، يتوجب على بلينكن أن يقدم تقريره إلى الكونجرس بحلول 8 مايو المقبل حول ما إذا كان يجد ضمانات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية في قطاع غزة لا ينتهك التشريعات الأمريكية أو القانون الدولي.

وأيضا في 24 مارس الماضي، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة الخيارات" الأولية إلى بلينكن. وقد تم تصنيف أجزاء من المذكرة، التي لم يتم الإبلاغ عنها في وقت سابق، على أنها سريّة.

قبول الضمانات الإسرائيلية

وتكشف التقارير المقدمة في المذكرة الصورة الأكثر شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وقال مسؤول أمريكي: "بعض المكونات في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".