الأحد 28 أبريل 2024
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خارج الحدود

تقارير: فرنسا خفضت مبيعات الأسلحة لإسرائيل دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل

الحكومة الفرنسية،
الحكومة الفرنسية، فيتو

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الأحد، عن تخفيض  فرنسا لصادراتها الدفاعية لإسرائيل إلى الحد الأدنى دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل معها، وذلك نقلا عن مصدر في الحكومة الفرنسية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن باريس علقت في نهاية أكتوبر تصدير مكونات تدخل في صناعة القذائف المدفعية، وأن هناك إرادة واضحة في فرنسا بعدم المساعدة في العمليات الجارية بقطاع غزة.

 

مقترح فرنسي لحل الأزمة بين حزب الله وإسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشف وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم الأحد، بهدف تهدئة التوتر بين ميليشيا حزب الله، وإسرائيل، ومنع نشوب حرب.

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وقال الوزير الفرنسي أثناء زيارته لبنان: "إذا شاهدت الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوبي لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".

 

 إسرائيل تستعد للحرب ضد حزب الله 

وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان الذي وصل مساء السبت، في وقت بدأ التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية ينذر بالتفجر، فيما زادت إسرائيل وتيرة تهديداتها واستعداداتها للحرب ضد جماعة حزب الله.

فرنسا تقدم مقترحات لتهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل

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فرنسا إسرائيل العلاقات العسكرية ستيفان سيجورنيه

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