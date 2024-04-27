أخبار الحوادث اليوم، حقيقة فيديو الطفل العائد من الموت، جريمة طفل شبرا تهز العالم، قرار قضائي في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف عمرو أديب
نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء وعددًا من الحوادث المتنوعة الهامة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية:
الطفل العائد من الموت، الأمن العام يكشف حقيقة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على نجله بالقليوبية.
ضبط 1118 قطعة أثرية بحوزة موظف في أسيوط (صور)
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 1118 قطعة أثرية مختلفة بحوزة موظف في أسيوط؛ في ضربة أمنية مؤثرة ضد حائزي ومتجري القطع الأثرية.
مبادرة «معك في كل مكان»، قافلة إنسانية وطبية لـ قرى البحر الأحمر (صور)
واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات.
المؤبد والسجن المشدد للمتهمين في قضية محاولة اغتيال أحمد موسى
أصدرت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا حكمها اليوم بمعاقبة المتهمين في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ المعروفة إعلاميا بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى.
هربا من الزواج بنجل عمها، فتاة تنهي حياتها بالحبة السامة في القاهرة
لقت اليوم السبت فتاة مصرعها إثر إصابتها بتسمم بمحافظة القاهرة، وأوضحت التحقيقات أنها أنهت حياتها بعد تناولها قرص لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بسبب محاولة أسرتها إجبارها الزواج من نجل عمها.
جريمة طفل شبرا تهز العالم، النشطاء يكشفون تطورات القضية ويطالبون بإعدام المحرض
طفل شبرا، لا تزال أصداء جريمة طفل شبرا تخيم على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت جريمة قتل طفل شبرا تريند مصر والعالم العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، واصفين الجريمة بأنها "الجريمة التي أثارت الفزع في مصر"، والتي أفزعت العالم الذي تناقل تفاصيل الجريمة عبر وسائل الإعلام.
قرار قضائي في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف عمرو أديب
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.
ديلر مخدرات يقتل تاجر خردة بسبب خلافات مادية في الدقهلية
لقى تاجر خردة مقتله على يد ديلر مخدرات إثر خلافات مادية بينهما فى محافظة الدقهلية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.