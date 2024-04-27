أخبار الحوادث اليوم، حقيقة فيديو الطفل العائد من الموت، جريمة طفل شبرا تهز العالم، قرار قضائي في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف عمرو أديب

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء وعددًا من الحوادث المتنوعة الهامة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على نجله بالقليوبية.



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نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 1118 قطعة أثرية مختلفة بحوزة موظف في أسيوط؛ في ضربة أمنية مؤثرة ضد حائزي ومتجري القطع الأثرية.

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات.



أصدرت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا حكمها اليوم بمعاقبة المتهمين في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ المعروفة إعلاميا بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى.

لقت اليوم السبت فتاة مصرعها إثر إصابتها بتسمم بمحافظة القاهرة، وأوضحت التحقيقات أنها أنهت حياتها بعد تناولها قرص لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بسبب محاولة أسرتها إجبارها الزواج من نجل عمها.

طفل شبرا، لا تزال أصداء جريمة طفل شبرا تخيم على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت جريمة قتل طفل شبرا تريند مصر والعالم العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، واصفين الجريمة بأنها "الجريمة التي أثارت الفزع في مصر"، والتي أفزعت العالم الذي تناقل تفاصيل الجريمة عبر وسائل الإعلام.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.



لقى تاجر خردة مقتله على يد ديلر مخدرات إثر خلافات مادية بينهما فى محافظة الدقهلية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.

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