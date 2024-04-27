السبت 27 أبريل 2024
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حوادث

ضبط صاحب شركة غسل 35 مليون جنيه من تجارة الآثار والنقد الأجنبي في البحيرة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والإتجار بها والإتجار بالنقد الأجنبي.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء - مقيم بالبحيرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والإتجار فيها،  الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تجارة الآثار والنقد الأجنبى مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وزارة الداخلية

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