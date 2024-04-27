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حوادث

ضبط 55 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات في 4 محافظات

ضبط 55 سلاحا ناريا
ضبط 55 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات، فيتو

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط - الإسكندرية)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، في أسيوط؛ عن ضبط 34 قضية سلاح ناري شملت (16 بندقية آلية - 18 بندقية خرطوش - 21 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهما "لـ 25 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 8 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، شملت 1.9 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (10 متهمين "لـ 8 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 695 حكما قضائيا متنوعا. 

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وفي أسوان؛  جرى ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة شملت 8.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الهيروين، الشابو") بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح ناري عبارة عن (3 فرد محلي وطلقتين) وتنفيذ 745 حكما قضائي متنوعا. 

وفي دمياط ؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة  شملت 7.4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- 8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين 4 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

ضبط 55 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات 

وفي الإسكندرية؛ جرى ضبط  قضيتين "إتجار" في المواد المخدرة تضمنت كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" بحوزة متهمَين، و5 قضايا سلاح ناري وأسلحة بيضاء ضُبط خلالهم فرد محلى،  4 قطع سلاح أبيض بحوزة 5 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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