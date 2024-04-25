الجمعة 26 أبريل 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث، النيابة العامة تكشف تفاصيل تجارة الأعضاء بعد العثور على جثة طفل شبرا، الإفراج عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة تحرير سيناء

النائب العام , فيتو
النائب العام , فيتو

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء وعددًا من الحوادث المتنوعة الهامة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية:

النيابة تكشف تفاصيل مروعة عن تجارة الأعضاء بعد العثور على جثة طفل شبرا

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مش أول ضحية، النيابة تكشف تفاصيل مروعة عن تجارة الأعضاء بعد العثورعلى جثة طفل شبرا

أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه حقيقة العثور على جثة طفل بشبرا، وما أثير حوله من وجود عصابة لـ تجارة الأعضاء البشرية، وذلك في إطار التحقيقات التي تُجريها في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة، بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة.

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وقال البيان إنه في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته. 

وبحسب البيان توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك. 

​​​​​​الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء

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​​​​​​الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء

قررت وزارة الداخلية، الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء..وكان قطاع الحماية المجتمعية عقد لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة..وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (476) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو

حكاية تعرض الإعلامي توفيق عكاشة للنصب من عصابة محترفة في الاحتيال على المواطنين

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حكاية تعرض الإعلامي توفيق عكاشة للنصب من عصابة محترفة في الاحتيال على المواطنين

تعرض الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة لعملية نصب من عصابة احترفت الاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت، وتمارس نشاطها على نطاق واسع دون القبض عليها حتى الآن، يدعى التنظيم العصابى التجارة فى الدراجات البخارية المصادرة من الجمارك بأسعار مخفضة.

وتواصل الدكتور توفيق عكاشة مع صفحة التواصل الاجتماعى التى وضعت أرقام هواتف لها، وتمكن أفراد العصابة من الاستيلاء على مبلغ توصيل الدراجة من القنطرة شرق إلى الجيزة.
وحاول التنظيم العصابي إقناع عكاشة بتحويل كامل المبلغ المطلوب إلا أنه رفض قبل استلام الدراجة. 

أحكام مشددة أمام النقض للمتهمين بالتربح بقرية البضائع بمطار القاهرة

أجلت محكمة النقض طعون المتهمين المتورطين بالتربح بدون وجه على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بصفتهم موظفين عموميين مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة لجلسة 5 يونيو المقبل.

يأتي ذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالمشدد والعزل من الوظائف ورد المبالغ موضوع الاتهام.

المشدد 10 سنوات لمتهم باغتصاب طفلة في مكان مهجور بالمرج

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المشدد 10 سنوات لمتهم باغتصاب طفلة في مكان مهجور بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهما باغتصاب طفلة بالسجن المشدد 10 سنوات في منطقة المرج بالقاهرة، استدرجها المتهم لمنطقة نائية وتناوب اغتصابها وتركها عندما صرخت فخال من افتضاح أمره وفر هاربا.

 

المحكمة الإدارية تعاقب موظفا أرسل رسالة مسيئة على الواتس آب

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المحكمة الإدارية تعاقب موظفا أرسل رسالة مسيئة على الواتس آب 

عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم الصادر ضد رئيـس مأمـوريـة ضـرائـب القيمـة المضافة بالرمل سابقًا، بخصم يوم من راتبها، ليكون بمُجازاتها بغرامة تُعادل أجر يوم من أجرها الوظيفي، لما نُسب إليها من إرسال رسالة نصية على الواتساب تتضمن إساءة لرئيس مأمورية (زميلة لها).

المشدد 15 سنة لعامل قتل عاطلا داخل مقهى بسبب الخلاف على ثمن المشروبات

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المشدد 15 سنة لعامل قتل عاطلا داخل مقهى بسبب الخلاف على ثمن المشروبات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل عاطل داخل مقهى بسبب الخلاف على ثمن المشروبات بمنطقة دار السلام.

 

المحكوم عليهم اغتصاب طفل العثور علي جثة طفل تجارة الاعضاء البشرية منطقة المرج منطقة دار السلام لنيابة العامة نشرة حوادث فيتو

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