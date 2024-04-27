هربا من الزواج بنجل عمها، فتاة تنهي حياتها بالحبة السامة في القاهرة
لقت اليوم السبت فتاة مصرعها إثر إصابتها بتسمم بمحافظة القاهرة، وأوضحت التحقيقات أنها أنهت حياتها بعد تناولها قرص لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بسبب محاولة أسرتها إجبارها الزواج من نجل عمها.
تبين من التحريات الأولية أن الفتاة في المرحلة الاعدادية وأن نجل عمها كان يعمل في إحدى دول الخليج وعقب مجيئه إلى القاهرة تقدم لخطبة ابنة عمه، التي رفضت الارتباط به إلا ان أسرتها أرغمتها على الزواج منه فقررت التخلص من حياتها بتناول الحبوب السامة وباءت كل محاولات انقاذها بالفشل، ولقيت مصرعها في الحال.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثمان فتاة تبلغ من العمر 13 عاما متوفية بحبة الغلة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن والدها حاول إجبارها على الزواج من نجل عمها بعد عودته من الخليج وعندما أصر على الأمر تناولت حبة الغلة وأنهت حياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق.
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