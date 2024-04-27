قرار قضائي في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف عمرو أديب
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.
كان الإعلامي عمرو أديب، قد أقام دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك وموقع التواصل.
براءة مرتضى منصور في سب وقذف عمرو أديب
تجدر الاشارة إلى أن القضية نظرت أمام محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارها، بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص.
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