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حوادث

ضبط 1118 قطعة أثرية بحوزة موظف في أسيوط (صور)

ضبط قطع أثرية
ضبط قطع أثرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 1118 قطعة أثرية مختلفة بحوزة موظف في أسيوط؛ في ضربة أمنية مؤثرة ضد حائزي ومتجري القطع الأثرية. 

وكانت معلومات وتحريات قطاع قطاع الأمن العام- شرطة السياحة والآثار قد أكدت حيازة موظف لقطع أثرية بمسكنه كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الاتجار.  

حيازة موظف لقطع أثرية بمسكنه

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمسكنه وعُثر بحوزته على 1118 قطعة أثرية جاء أبرزها (مجسم لتابوت بداخله مومياء-  2 تابوت خشبى بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - 2 تمثال خشبى عليهما نقوش ورسومات - عدد من اللوحات الحجرية ولفائف البردى والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال– عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة – عدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة – عدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة).

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وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة والاتجار بالقطع الأثرية حفاظًا على ثروة البلاد وتراثها القومى.

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