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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم 18 شوال بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

خريطة التلاوة اليوم، بأصوات من السماء، تكتظ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم السبت 18  شوال من عام 1445 هجرية عبر أثير  إذاعة القرآن الكريم.

 وخلال السطور التالية ننشر الخريطة الكاملة لتلك التلاوات ومواعيد بثها.

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب  وما تيسر من سورة آل عمران  30 ق

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل  10 ق
 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخمحمود خليل الحصرى وماتيسرمن سورتى الإنفطار/ المطففين  15 ق

02: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسرمن سورة الفرقان  15 ق

55: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد فتح الله سليم وما تيسرمن سورة الزمر 15 ق

20: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر وما تيسرمن سورتى نوح/ الجن 15ق

13:57 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  فرج الله الشاذلى وما تيسر من سورة التوبة  30 ق

14:12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه النعمانى وما تيسر من سورتى المائدة/ الأنعام 30 ق

14:53 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى وما تيسر من سورة إبراهيم  15 ق

15:48 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  أحمد سليمان السعدنى  وما تيسر من سورة النساء 15ق

16:06 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورتى المجادلة/ الحشر 15ق

18:30( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  حمدى الزامل وماتيسرمن سورة المائدة  45 ق

19:35( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  أحمد أبوالمعاطى وماتيسر من سورة النور 15 ق

20:59( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وماتيسرمن سورة هود  15 ق

21:19( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وماتيسرمن سور النحل  15 ق

21:39( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالعزيزعلى فرج وماتيسرمن قصار السور  15 ق

15: 22 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وماتيسرمن سورة الحجرات  15ق

10: 23 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا  وماتيسرمن سورتى الأحزاب / قصار السور 42 ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعزيز حربى وماتيسرمن سورة هود  44 ق

1:36(بعد منتصف الليل) للشيخ زكى أحمد إسماعيل  وماتيسرمن سورة  يوسف 15ق

02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمود البجيرمى  وما تيسرمن سورة الحج   15ق

03:14(بعد منتصف الليل) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسرمن سورة مريم  42ق

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