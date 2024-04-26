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ثقافة وفنون

أبرزها إبداع عبد الباسط في سورة الكهف، خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم الجمعة 17  شوال من عام 1445 هجرية عبر أثير  إذاعة القرآن الكريم  بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.. وننشر الخريطة الكاملة لتلك التلاوات ومواعيد بثها.

 

تلاوات القرآن المجود

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم في تمام الساعة الـ 6:40 (ص)  تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسر من سورة الفتح 5 ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30 ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامي الدمنهوري وما تيسر من سورتي يس/ الصافات  30 ق.

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38: 8 (ص) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سورة البقرة 10 ق.
 

تذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد.

25: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة الأحزاب.   


05: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الجمعة 10ق.


شعائر صلاة الجمعة من محافظة مسجد النصر بمدينة  العريش وأعياد تحرير سيناء  على الهواء مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والقناة الأولى المصرية  بجمهورية مصر العربية للاحتفاء بأعياد تحرير سيناء التلاوة للقارئ الشيخ محمد على الطاروطي، تقديم  الدكتور الإعلامي وليد الحسيني، تقديم الإعلامي إسماعيل دويدار.
 الخطيب فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي  والمخرج الكبير المخرج محمد العايدي.

40: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد حسن أبو الفرج  وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق.

14:20 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  إسماعيل السيد الطنطاوى  وما تيسر من سورة غافر      30ق.

00: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  السعيد عبد الصمد الزناتي وما تيسر من سورة طه   15ق.

57: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة القيامة   15ق.

12: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة القصص        15ق

18:28( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  السيد متولي عبد العال وما تيسر من سور النمل/ العلق/ الناس/ فاتحة الكتاب/ واول البقرة  45ق

19:34( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمد الليثى وما تيسر من سورة النساء      15ق

20:58( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة هود  15ق

21:18( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورتي فاطر/ يس     15ق

21:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة القمر      15ق

10: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من  سورتى النجم/ القمر       42ق 

12:15  (بعد منتصف الليل) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتي القلم والحاقة


01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز خلف الله البرجيني  وما تيسر من سورتى البروج/ الطارق   15ق

02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد توفيق الخضري  وما تيسر من سورة النحل 


03:14(بعد منتصف الليل) للشيخ على محمود وما تيسر من سورة مريم  42ق

 

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