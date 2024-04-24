القبض على بلوجر شهيرة لنشر فيديوهات مخلة في الهرم
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على بلوجر شهيرة في منطقة الهرم، بسبب نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.
كانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية رصدت تداول فيديوهات منافية للآداب العامة للتيك توكر “ ن.ط ”على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها ونشر محتويات تحرض على نشر الفسق والفجور والإخلال بقيم الأسرة المصرية.
القبض على بلوجر شهيرة لنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة بمنطقة الهرم.
وحرزت أجهزة الأمن هاتف المتهمة، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.
وأقرت المتهمة بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغر، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
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