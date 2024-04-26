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رياضة

أحمد الطيب: الأهلي فقد بطولتين للدوري بسبب علي معلول

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

الأهلي، أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تسبب في خسارة القلعة الحمراء بطولتين.

وقال أحمد الطيب المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن فريق الأهلي فقد بطولتين للدوري بسبب أداء "معلول" الدفاعي فضلًا عن كبر سنه مما يعيق أداء دوره الدفاعي".

وتابع: "علي معلول صاحب إنجازات كبيرة مع فريق الأهلي لكن أداء اللاعب الدفاعي عليه علامات استفهام كثيرة".

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وعلى صعيد آخر أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

 

قائمة الأهلي أمام مازيمبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- علي معلول.

في خط الوسط: كريم وليد (نيدفيد)- محمد مجدي (أفشة)- أحمد عبد القادر- عمرو السولية- أكرم توفيق- أحمد نبيل (كوكا)- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا»- أنتوني موديست- وسام أبو على.

 

وينتظر عشاق النادي الأهلي المواجهة المرتقبة أمام مازيمبي في العاشرة بدلًا من التاسعة، مساء اليوم الجمعة علىإستاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

ومن المقرر أن تنقل مباراة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة المارد الأحمر ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

ويسعى الأهلي للتأهل للمباراة النهائية للعام الخامس على التوالي، وهو الرقم القياسي الذي لم يسبق وأن حققه أي ناد آخر في إفريقيا.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

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