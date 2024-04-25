الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شبانة: كولر ينافس جوزيه في تحطيم الأرقام القياسية

كولر، فيتو
كولر، فيتو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن استعادة حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الأهلي سيكون دفعة قوية للفريق قبل مواجهة مازيمبي، مشيرا إلى أنه من الوارد مشاركة اللاعبان بشكل أساسي وفقا لرؤية مارسيل كولر، مشيدًا في الوقت ذاته بالدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الذي نال الثناء والتقدير من جانب المدرب السويسري خلال الفترة الماضية.

واثق في قدرة الأهلي على تخطي مازيمبي

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "واثق في قدرة الأهلي على تخطي مازيمبي بفارق هدفين على الأقل، وسيكون هناك دور هام لـ الشحات وإمام عاشور، وسيكون هناك منافسة قوية بين الشحات وعبدالقادر في مركز الجناح الأيسر، وكذلك بيرسي تاو ورضا سليم في الجانب الأيمن".

Advertisements

وأضاف: "الأهلي قادر على تخطي مازيمبي، والفريق الأحمر يسعى لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، ومنذ عام 2010 وعندما يصل الأهلي لنصف النهائي، فإنه يتأهل للدور النهائي، بالإضافة إلى أنه يسعى للوصول للمرة الخامسة في تاريخه على التوالي للنهائي منذ نسخة 2020".

وواصل: "كولر أصبح ينافس مانويل جوزيه على الأرقام القياسية، ويسعى للفوز على مازيمبي من أجل الوصول للمباراة الـ20 دون خسارة، ومعادلة رقم الترجي التونسي".

 

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم من قائمة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، والمحدد لها غدا الجمعة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما ضمت قائمة المستبعدين كلا من: “مروان عطية، أليو ديانج، حمزة علاء كريستو، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس”.

 

 وينتظر عشاق النادي الأهلي المواجهة المرتقبة أمام مازيمبي في العاشرة بدلا من التاسعة، مساء  الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟
ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

ومن المقرر أن تنقل مباراة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة المارد الأحمر ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

ويسعى الأهلي للتأهل للمباراة النهائية للعام الخامس على التوالي، وهو الرقم القياسي الذي لم يسبق وأن حققه أي ناد آخر في أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

خالد جاد الله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي

كولر يكشف قائمة المستبعدين في مباراة الأهلي أمام مازيمبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

محمد شبانة حسين الشحات الأهلي إمام عاشور مازيمبي مارسيل كولر مانويل جوزيه

مواد متعلقة

خالد جاد الله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي

كولر يكشف قائمة المستبعدين في مباراة الأهلي أمام مازيمبي

ads

الأكثر قراءة

حكاية تعرض الإعلامي توفيق عكاشة للنصب من عصابة محترفة في الاحتيال على المواطنين

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

زاهي حواس يفجر قنبلة في وجه إسرائيل بعد هجوم الإعلام العبري عليه (فيديو)

محافظ الكاش تتوقف عن العمل من الآن وحتى هذا التوقيت

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي، اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

رضا البحراوي: عندي 8 عيال آخرهم ريان والعزوة أهم حاجة في حياتي (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على برايتون

منوعات

المزيد

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي، اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: لما تسمع الاغاني الوطنية وتبكي هذا إحساس بنعمة الله (فيديو)

معنى يشري نفسه، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 207 من سورة البقرة

المزيد
الجريدة الرسمية