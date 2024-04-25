شبانة: كولر ينافس جوزيه في تحطيم الأرقام القياسية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن استعادة حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الأهلي سيكون دفعة قوية للفريق قبل مواجهة مازيمبي، مشيرا إلى أنه من الوارد مشاركة اللاعبان بشكل أساسي وفقا لرؤية مارسيل كولر، مشيدًا في الوقت ذاته بالدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الذي نال الثناء والتقدير من جانب المدرب السويسري خلال الفترة الماضية.

واثق في قدرة الأهلي على تخطي مازيمبي

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "واثق في قدرة الأهلي على تخطي مازيمبي بفارق هدفين على الأقل، وسيكون هناك دور هام لـ الشحات وإمام عاشور، وسيكون هناك منافسة قوية بين الشحات وعبدالقادر في مركز الجناح الأيسر، وكذلك بيرسي تاو ورضا سليم في الجانب الأيمن".

Advertisements

وأضاف: "الأهلي قادر على تخطي مازيمبي، والفريق الأحمر يسعى لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، ومنذ عام 2010 وعندما يصل الأهلي لنصف النهائي، فإنه يتأهل للدور النهائي، بالإضافة إلى أنه يسعى للوصول للمرة الخامسة في تاريخه على التوالي للنهائي منذ نسخة 2020".

وواصل: "كولر أصبح ينافس مانويل جوزيه على الأرقام القياسية، ويسعى للفوز على مازيمبي من أجل الوصول للمباراة الـ20 دون خسارة، ومعادلة رقم الترجي التونسي".

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم من قائمة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، والمحدد لها غدا الجمعة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما ضمت قائمة المستبعدين كلا من: “مروان عطية، أليو ديانج، حمزة علاء كريستو، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس”.

وينتظر عشاق النادي الأهلي المواجهة المرتقبة أمام مازيمبي في العاشرة بدلا من التاسعة، مساء الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

ومن المقرر أن تنقل مباراة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة المارد الأحمر ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

ويسعى الأهلي للتأهل للمباراة النهائية للعام الخامس على التوالي، وهو الرقم القياسي الذي لم يسبق وأن حققه أي ناد آخر في أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.