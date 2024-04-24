أخبار الفن اليوم: بدرية طلبة تحتفل بزفاف ابنتها.. رامي جمال يطرح ألبومه الجديد.. وموعد حفل حسين الجسمي بالكويت
شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها احتفال الفنانة بدرية طلبة بزفاف ابنتها.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
بدرية طلبة تحتفل بزفاف ابنتها بحضور الأهل والأصدقاء (صور)
احتفلت بدرية طلبة مساء اليوم الأربعاء بعقد قران ابنتها سلمى في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط الأصدقاء والأقارب.
زوج بدرية طلبة: أنا مربي بناتي على سيد مكاوي، والفنانة: اديني في الشعبي (فيديو)
أكد مصطفى، زوج الفنانة بدرية طلبة، حرصه المستمر على تعليم بناته الاستماع إلى أغاني الزمن الجميل، بما في ذلك أغاني الفنانين سيد مكاوي وعلي الحجار.
لحظة بكاء ريهام عبد الغفور أثناء حديثها عن والدها في حفل تأبينه (فيديو)
تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور عن موقف جمعها بوالدها الراحل أثناء تكريمه وهو على قيد الحياة قبل عام، مشيرة إلى أنها وجهت اللوم له لعدم إخبارها للحضور معه في التكريم وقتها.
بسمة لـ فيتو: فكرة مسلسل «مسار إجباري» خارج الصندوق، وعصام وداش شاطرين
أكدت الفنانة بسمة أنها سعيدة بتجربتها في مسلسل مسار إجباري مع عصام عمر وأحمد داش والذي عرض في رمضان 2024.
عبد العزيز مخيون: الشعب وقع فريسة خداع شعارات الحرية والاشتراكية والقومية العربية
قال الفنان عبد العزيز مخيون، إن الشعب وقع فريسة لخداع الشعارات مثل "الحرية" والاشتراكية" و"القومية العربية"، مشيرًا إلى أن هذه الشعارات لم تؤسس لشيء نعتز به أو لكيان.
أحمد السقا من البطولة العربية العسكرية للفروسية: جمهوريتنا الجديدة الحلم بقى حقيقة
ظهر الفنان أحمد السقا في فيلم وثائقي بعنوان "الفروسية في مصر"، يُسلط الضوء على التطورات والنهضة التي شهدتها رياضة الفروسية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتمّ عرض الفيلم على هامش فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية.
بأغنية أم الدنيا، محمد حماقي يشعل الأجواء في افتتاح بطولة الفروسية العسكرية
أشعل الفنان محمد حماقي، الأجواء في حفل انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، بأغنية "أم الدنيا".
يضم 15 أغنية، طرح ألبوم رامي جمال الجديد "خليني أشوفك"
طرح النجم رامي جمال أحدث ألبوماته الغنائية والذي جاء بعنوان خليني أشوفك والذي ضم 15 أغنية مختلفة، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.
حفل جديد لـ حسين الجسمي في الكويت 18 يونيو
يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا في الكويت 18 يونيو المقبل.
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