الأربعاء 24 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

عبد العزيز مخيون: الشعب وقع فريسة خداع شعارات الحرية والاشتراكية والقومية العربية

الفنان عبد العزيز
الفنان عبد العزيز مخيون، فيتو

عبد العزيز مخيون، قال الفنان عبد العزيز مخيون، إن الشعب وقع فريسة لخداع الشعارات مثل "الحرية" والاشتراكية" و"القومية العربية"، مشيرًا إلى أن هذه الشعارات لم تؤسس لشيء نعتز به أو لكيان.

 

قيمة الجنيه في عهد الملكية 

وأضاف: أن الجنيه المصري في عهد الملك فاروق كانت قيمته أعلى من الجنيه الإسترليني، وكانت حدود مصر تشمل السودان، وكان ميناء إيلات مصريًا ويسمى بـ"أم الرشراش"، وغزة كانت خاضعة للحكم المصري.

 

الإنتاج الزراعي في عهد فاروق 

وأوضح أن الإنتاج الزراعي في عهد الملك فاروق كان متقدمًا، ووزع الملك فاروق الأراضي على صغار الفلاحين من خلال تفتيت الحيازات الكبيرة، وهذا ما كتبه توفيق الحكيم، ولكن الناصريين هاجموه بشدة بسبب قول الحقيقة.

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وأكد أن التعليم كان مرتفعًا سواء في الجامعات أو المدارس في عهد الملك فاروق، مشيرًا إلى أن الإنتاج الأدبي والثقافي والعلم كان كبيرًا في هذه الحقبة، وهذا الإنتاج هو من جعل مصر في مقدمة دول المنطقة.

 

عائلة عبد العزيز مخيون


ولفت عبد العزيز مخيون، خلال لقائه ببرنامج “الصالون” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغزيري، إلى إنه ولد ونشأ في عزبة مخيون بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن هذه العزبة كانت شاهدة على الكثير من الأحداث أثناء انتخابات مجلس النواب والشيوخ، خاصة وأن أعمامه كانوا نوابا في مجلس الشيوخ ومجلس الأمة.

وأضاف: أن الاحتفال بنجاح أعمامه في مجلس النواب كان كبيرًا حيث كان يتم إطلاق النيران، والرقص بالخيل، وإطلاق القصائد، مشيرًا إلى أن الاحتفال كان يستمر لمدة أسبوع، وأهم ما لفت نظره في هذه الاحتفالات هو إطلاق قصائد الشعر التي كانت تدل على ارتفاع المستوى الاجتماعي للمجتمع في هذا الوقت.

 

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ولفت إلى أنه عاش في القاهرة سنوات عمره تقريبًا، ولكنه كان يشعر بالغربة، وعندما يذهب إلى عزبة "مخيون" يشعر بالألفة، مشيرًا إلى أنه لا يجب الضجيج والزحمة، وربما هذا ما أبعده عن القاهرة.

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عبد العزيز مخيون الفنان عبد العزيز مخيون القومية العربية الاشتراكية اخبار الفن عهد الملكية

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