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ثقافة وفنون

بسمة لـ فيتو: فكرة مسلسل «مسار إجباري» خارج الصندوق، وعصام وداش شاطرين

بسمة، فيتو
بسمة، فيتو

مسلسل مسار إجباري، أكدت الفنانة بسمة أنها سعيدة بتجربتها في مسلسل مسار إجباري مع عصام عمر وأحمد داش والذي عرض في رمضان 2024.

نجاح مسلسل مسار إجباري 

وقالت بسمة في تصريح خاص لفيتو: "فكرة مسلسل مسار إجباري خارج الصندوق.. عصام عمر وأحمد داش ممثلين مجتهدين وكل  طاقم العمل عمل دوره علي أكمل وجه وذلك سبب نجاح المسلسل.. أحمد داش ظهر بشخصية نجلي منذ 10 سنوات، وهو طفل صغيرا وأنا قدمت  شخصية شعبية في السابق ولكن من الممكن ألا يكون العمل نال وقتها النجاح المطلوب، ولكن في مسار إجباري قدمت شخصية لقطاع معين".

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مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من موسم رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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أبطال مسلسل مسار إجباري القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري مسلسل “مسار إجباري” بسمة

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