بدرية طلبة تحتفل بزفاف ابنتها بحضور الأهل والأصدقاء (صور)

احتفلت بدرية طلبة مساء اليوم الأربعاء بعقد قران ابنتها سلمى في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط الأصدقاء والأقارب.

وظهرت سلمى ابنة بدرية طلبة في حفل زفافها بإطلالة خاطفة للأنظار، حيث ارتدت فستانا أبيض لامعا.

ونصحت بدرية طلبة ابنتها سلمي في حفل زفافها قائلة: “عايزة أقولها تحافظ على بنتها احنا مش بنحب المشاكل”.

بينما قال زوج بدرية طلبة: “أنا اللي مربي بدرية وتزوجتها وهي عندها 18 سنة وشوفته”.

بدرية طلبة

بدرية طلبة فنانة كوميدية لها بصمات في عدد من الأعمال الفنية، كما أن لها “إفيهات” لا تنسى في مشوارها يستخدمها الجمهور دوما.

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من هو مكتشف موهبة بدرية طلبة؟

اكتشف موهبة الفنانة بدرية طلبة زوجها المؤلف مصطفى سالم، حيث قدمها في عمل من تأليفه، وهو (برج الأبجدية الجزء الثاني) وكان هذا العمل من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وبعد ذلك اتجهت إلى المسرح حيث شاركت مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية (دو ري مى فاصوليا) ومسرحية (أنا ومراتي ومونيكا).

ومن المسرح التقط موهبتها المخرج رائد لبيب فأعجب بها ورشحها للعمل في البرنامج الكوميدي (حسين على الهواء) والذي كان علامة في مسيرتها، حيث أصبح وجه بدرية من الوجوه المألوفة للجمهور، ثم انطلقت بعد ذلك للعمل بالتليفزيون والسينما.

بدرية طلبة والأدوار الشعبية

وبرعت بدرية في عدد من الأعمال الفنية في أداء الأدوار الكوميدية الشعبية، حيث كانت تتحدث بلهجة مميزة وأسلوب جعلها في صدارة اختيار المخرجين وصناع الأعمال الفنية عند التفكير في سيدة شعبية.

ولم تحصل بدرية على البطولة المطلقة ولكن ظهورها دائما ما يرسم البسمة على وجوه الجمهور بإفيهاتها التي تثبت في الذاكرة مثل “ إلهي تنستر”.

أبرز أعمال بدرية طلبة

للفنانة بدرية طلبة عدة مشاركات ذات بصمة في عالم الدراما والسينما ومن أبرز أعمالها فيلم لا تراجع ولا استسلام مع الفنان أحمد مكي والفنانة دنيا سمير غانم، حيث قدمت خلال الفيلم شخصية مترجمة ولكن بأسلوبها الخاص، كما شاركت أيضا في فيلم بنات العم ومسلسلات راجل وست ستات تامر وشوقية، كما كانت لها مشاركات مسرحية فضلا عن وجود تجارب في عالم الإعلام حيث كانت ضمن فريق مذيعات برنامج نفسنة.