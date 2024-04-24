زوج بدرية طلبة: أنا مربي بناتي على سيد مكاوي، والفنانة: اديني في الشعبي (فيديو)

أكد مصطفى، زوج الفنانة بدرية طلبة، حرصه المستمر على تعليم بناته الاستماع إلى أغاني الزمن الجميل، بما في ذلك أغاني الفنانين سيد مكاوي وعلي الحجار.

وأوضح أنه يحب هذا النوع من الموسيقى كجزء من تراث مصر الغني والثقافة الموسيقية الشهيرة التي تحمل قيمًا تربوية وفنية.

بينما قالت حورية فرغلي: “أنا بقي أديني في المهرجانات، لكن هو عايز يثقف عياله هو حر”، لترد عليها ابنتها "هايدي": “أمي زي أي أم مصرية ولا سهلة ولا صعبة”.

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة بعقد قران ابنتها سلمي في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة وسط الأقارب والأصدقاء.

وخطفت الفنانة بدرية طلبة الأنظار في حفل زفاف ابنتها سلمي المقام حاليا في أحد الفنادق الكبري

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وخطفت الفنانة بدرية طلبة الأنظار بإطلالة جذابة، كما ظهر زوجها الذي أكد أنه تزوج بدرية وهي في سن الـ 18 وأضاف أنه حرص على تثقيف بناته.

ونصحت بدرية طلبة ابنتها سلمي في حفل زفافها قائلة: “عايزة أقولها تحافظ علي بنتها احنا مش بنحب المشاكل”.

بينما قال زوج بدرية طلبة: “أنا اللي مربي بدرية وتزوجتها وهي عندها 18 سنة وشوفته”.

بدرية طلبة

بدرية طلبة فنانة كوميدية لها بصمات في عدد من الأعمال الفنية، كما أن لها “إفيهات” لا تنسى في مشوارها يستخدمها الجمهور دوما.

من هو مكتشف موهبة بدرية طلبة؟

اكتشف موهبة الفنانة بدرية طلبة زوجها المؤلف مصطفى سالم، حيث قدمها في عمل من تأليفه، وهو (برج الأبجدية الجزء الثاني) وكان هذا العمل من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وبعد ذلك اتجهت إلى المسرح حيث شاركت مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية (دو ري مى فاصوليا) ومسرحية (أنا ومراتي ومونيكا).

ومن المسرح التقط موهبتها المخرج رائد لبيب فأعجب بها ورشحها للعمل في البرنامج الكوميدي (حسين على الهواء) والذي كان علامة في مسيرتها، حيث أصبح وجه بدرية من الوجوه المألوفة للجمهور، ثم انطلقت بعد ذلك للعمل بالتليفزيون والسينما.

بدرية طلبة والأدوار الشعبية

وبرعت بدرية في عدد من الأعمال الفنية في أداء الأدوار الكوميدية الشعبية، حيث كانت تتحدث بلهجة مميزة وأسلوب جعلها في صدارة اختيار المخرجين وصناع الأعمال الفنية عند التفكير في سيدة شعبية.

ولم تحصل بدرية على البطولة المطلقة ولكن ظهورها دائما ما يرسم البسمة على وجوه الجمهور بإفيهاتها التي تثبت في الذاكرة مثل “ إلهي تنستر”.

أبرز أعمال بدرية طلبة

للفنانة بدرية طلبة عدة مشاركات ذات بصمة في عالم الدراما والسينما ومن أبرز أعمالها فيلم لا تراجع ولا استسلام مع الفنان أحمد مكي والفنانة دنيا سمير غانم، حيث قدمت خلال الفيلم شخصية مترجمة ولكن بأسلوبها الخاص، كما شاركت أيضا في فيلم بنات العم ومسلسلات راجل وست ستات تامر وشوقية، كما كانت لها مشاركات مسرحية فضلا عن وجود تجارب في عالم الإعلام حيث كانت ضمن فريق مذيعات برنامج نفسنة.