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ثقافة وفنون

يضم 15 أغنية، طرح ألبوم رامي جمال الجديد "خليني أشوفك"

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

 طرح النجم رامي جمال أحدث ألبوماته الغنائية والذي جاء بعنوان خليني أشوفك والذي ضم 15 أغنية مختلفة، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ألبوم رامي جمال الجديد

ويضم ألبوم رامي جمال الجديد 15 أغنية متنوعة تعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المختلفين.

وتأتي أغاني ألبوم رامي جمال الجديد كالتالي: “خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أهو، سوء تفاهم، قولي أه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسى أسمك”.

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وكان رامي جمال طرح في وقت سابق أغنيتين فقط من ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، وهما "بقول وأكدب، خليني أشوفك"، حيث من المقرر أن يطرح باقي أغاني الألبوم كاملة اليوم الأربعاء.

وأغنية "خليني أشوفك" من كلمات زياد حسام، وألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضرى.

أما أغنية "بقول وأكدب" فمن كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

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يطرحه مساء اليوم، أغاني ألبوم رامي جمال الجديد «خليني أشوفك»

رامي جمال يروج لألبومه الجديد "خليني أشوفك"

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