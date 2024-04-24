الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

لحظة عقد قران ابنة بدرية طلبة  والفرحة تغمر وجه الفنانة (صور)

لحظة عقد قران ابنة
لحظة عقد قران ابنة بدرية طلبة، فيتو

 

احتفلت الفنانة بدرية طلبة بعقد قران ابنتها سلمي في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة وسط الأقارب والأصدقاء.

 

وسيطرت البهجة والسعادة علي وجه الفنانة بدرية طلبة أثناء عقد قران ابنتها.

 

وخطفت الفنانة بدرية طلبة الأنظار في حفل زفاف ابنتها سلمي المقام حاليا في أحد الفنادق الكبري

 

وخطفت الفنانة بدرية طلبة الأنظار بإطلالة جذابة،  كما ظهر زوجها  الذي أكد أنه تزوج بدرية وهي في سن الـ 18 وأضاف أنه حرص علي تثقيف بناته

Advertisements

 

ونصحت بدرية طلبة ابنتها سلمي في حفل زفافها قائلة:" عايزة أقولها تحافظ علي بنتها احنا مش بنحب المشاكل 

 

بينما قال زوج بدرية طلبة: أنا اللي مربي بدرية وتزوجتها وهي عندها 18 سنة  وشوفته.

 

 

بدرية طلبة

 

بدرية طلبة فنانة كوميدية لها بصمات في عدد من الأعمال الفنية، كما أن لها “إفيهات” لا تنسى في مشوارها يستخدمها الجمهور دوما.

 

 

من هو مكتشف موهبة بدرية طلبة؟

اكتشف موهبة الفنانة بدرية طلبة زوجها المؤلف مصطفى سالم، حيث قدمها في عمل من تأليفه، وهو (برج الأبجدية الجزء الثاني) وكان هذا العمل من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون. 

 

وبعد ذلك اتجهت إلى المسرح حيث شاركت مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية (دو ري مى فاصوليا) ومسرحية (أنا ومراتي ومونيكا) 

ومن المسرح التقط موهبتها المخرج رائد لبيب فأعجب بها ورشحها للعمل في البرنامج الكوميدي (حسين على الهواء) والذي كان علامة في مسيرتها، حيث أصبح وجه بدرية من الوجوه المألوفة للجمهور، ثم انطلقت بعد ذلك للعمل بالتليفزيون والسينما.

 

بدرية طلبة والأدوار الشعبية

وبرعت بدرية في عدد من الأعمال الفنية في أداء الأدوار الكوميدية الشعبية، حيث كانت تتحدث بلهجة مميزة وأسلوب جعلها في صدارة اختيار المخرجين وصناع الأعمال الفنية عند التفكير في سيدة شعبية.

 

ولم تحصل بدرية على البطولة المطلقة ولكن ظهورها دائما ما يرسم البسمة على وجوه الجمهور بإفيهاتها التي تثبت في الذاكرة مثل “ إلهي تنستر”.

 

 أبرز أعمال بدرية طلبة 

للفنانة بدرية طلبة عدة مشاركات ذات بصمة في عالم الدراما والسينما ومن أبرز أعمالها فيلم لا تراجع ولا استسلام مع الفنان أحمد مكي والفنانة دنيا سمير غانم، حيث قدمت خلال الفيلم شخصية مترجمة ولكن بأسلوبها الخاص، كما شاركت أيضا في فيلم بنات العم ومسلسلات راجل وست ستات تامر وشوقية، كما كانت لها مشاركات مسرحية فضلا عن وجود تجارب في عالم الإعلام حيث كانت ضمن فريق مذيعات برنامج نفسنة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بدرية طلبة الفنانة بدرية طلبة زفاف ابنة بدرية طلبة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

نصيحة بدرية طلبة لابنتها في حفل زفافها وظهور خاص لزوجها (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف مواعيد خطة تخفيف الأحمال مع تطبيق التوقيت الصيفي

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

نجاة 20 طفلا من الموت بحمام سباحة فى نادي الترسانة، والتحقيقات الأولية تكشف مفاجآت

بسبب زوجته، رئيس وزراء إسبانيا يعتزم الاستقالة من منصبه

ركلة جزاء ملغاة، تعادل سلبي بين ليفربول وإيفرتون بعد مرور 15 دقيقة

زيادة جديدة فى أسعار هذا النوع من السجائر، والتطبيق غدا الخميس

زوج بدرية طلبة: أنا مربي بناتي على سيد مكاوي، والفنانة: اديني في الشعبي (فيديو)

رغم ارتفاع الحرارة، أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع أسعار سجائر وينستون وكاميل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالرغبة فى حل المشكلات

هل اطرحوه أرضا تعني الضرب أم الإبعاد؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية